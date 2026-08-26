La Policía Nacional comenzó a mover sus fichas en las principales ciudades del país. El director de la institución, general Alejandro Barrera, confirmó varios cambios y ratificaciones en los comandos metropolitanos y anunció una estrategia conjunta con las Fuerzas Militares para enfrentar los principales problemas de seguridad.

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Barrera explicó que se conformarán bloques integrados con las Fuerzas Militares, con los que se buscará sumar capacidades operativas, de inteligencia e investigación criminal. “Estamos uniendo esfuerzos en capacidad operativa, investigación criminal e inteligencia”, aseguró el director de la Policía, según citó Caracol Radio.

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Entre los movimientos confirmados está la continuidad del general Giovanni Cristancho al frente de la Policía Metropolitana de Bogotá. Para Cali llegará el general Néstor Pineda, mientras que en Barranquilla estará la general Sandra Rodríguez, de acuerdo con el anuncio inicial entregado por Barrera.

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En Medellín asumirá Richard Fajardo, quien ya había ocupado el cargo de subcomandante en esa ciudad y actualmente adelanta el curso para general. De acuerdo con Barrera, su ascenso estaría previsto para diciembre.

También hubo ratificaciones en áreas clave

Los cambios no solo estarán en las ciudades. El general William Castaño continuará como director de Antinarcóticos, mientras que el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria seguirá al frente de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Dijín.

La Dirección de Inteligencia, por ahora, queda pendiente de una definición. Barrera indicó que todavía se espera conocer quién ocupará ese cargo.

Bogotá tendrá el foco en hurto, lesiones y homicidio

Sobre la capital, donde continuará Cristancho, Barrera aseguró que la prioridad será fortalecer la seguridad ciudadana.

El director de la Policía puso especial atención en delitos como el hurto, las lesiones personales y el homicidio, fenómenos que estarán entre los principales objetivos de la nueva estrategia.

Subdirección de la Policía tendrá base en Barranquilla

Otro de los anuncios que llamó la atención fue el traslado de la base de la Subdirección de la Policía a Barranquilla, una decisión que, según Barrera, comienza a aplicarse desde este miércoles.

El mayor general Norberto Mujica Jaime asumirá como director de la Subdirección. “La orden del señor presidente es que la subdirección de la Policía tenga base en Barranquilla”, explicó Barrera.

Con estos movimientos, la Policía busca reorganizar sus principales estructuras de mando y reforzar la respuesta frente a los delitos que más afectan a las ciudades, al tiempo que avanza en una mayor coordinación con las Fuerzas Militares.

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