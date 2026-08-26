Por: El Espectador

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El reciente fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca marca un nuevo capítulo en el caso de Camilo Mendoza Rozo, exvicepresidente de Gestión Contractual de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). De acuerdo con información de El Espectador, el tribunal revocó la sanción de destitución e inhabilidad por nueve años que la Procuraduría había impuesto a Mendoza Rozo, concluyendo que esta decisión disciplinaria fue adoptada cuando ya había expirado el plazo legal para hacerlo. Con esto, se suspende temporalmente el proceso disciplinario que había excluido al exfuncionario del sector público por su presunta vinculación con la adición de obras al contrato de concesión de la Ruta del Sol, sector 2, relacionado con el escándalo de corrupción de Odebrecht.

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El origen de este caso se remonta a la controversia generada por la modificación contractual que permitió sumar estudios y diseños para el tramo Ocaña–Aguaclara–Gamarra–Puerto Capulco. Según la Procuraduría, estos trabajos no estaban vinculados de forma directa con el objeto principal del proyecto inicial, por lo que consideró que su integración debía darse a través de un nuevo proceso de selección y no mediante una simple modificación contractual. En septiembre de 2022, Mendoza Rozo fue declarado responsable por la Procuraduría, que confirmó la sanción en segunda instancia en agosto de 2024.

No obstante, el Tribunal no abordó la legalidad o ilegalidad de las mencionadas modificaciones ni la posible responsabilidad de Mendoza Rozo en los hechos asociados al caso Odebrecht. La decisión se sustentó en un aspecto procedimental: la Procuraduría excedió el plazo legal de cinco años, contado desde la apertura de la investigación disciplinaria, para notificar la decisión sancionatoria. Según el tribunal, dicho plazo precluyó el 25 de agosto de 2022, mientras que la notificación por parte de la Procuraduría ocurrió el 27 de septiembre de ese año, cuando ya no era posible legalmente imponer la sanción.

Otro punto relevante del fallo es que el tribunal rechazó el argumento de la Procuraduría, que afirmaba que los términos de prescripción se habían suspendido durante la emergencia de covid-19, lo cual extendería el tiempo para emitir la decisión. El Tribunal citó una sentencia del Consejo de Estado de junio de 2025, según la cual esa suspensión no aplica para ampliar plazos sancionatorios, pues la prescripción disciplinaria es una garantía fundamental del debido proceso. Así, la sanción quedó sin piso jurídico, sin que se resolviera el fondo sobre la actuación de Mendoza Rozo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue revocada la sanción contra Camilo Mendoza Rozo en el caso de la Ruta del Sol?

La sanción contra Camilo Mendoza Rozo fue revocada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca debido a que la Procuraduría superó el plazo legal de cinco años para notificar la decisión disciplinaria, lo que significa que se produjo la prescripción y, por tanto, ya no podía imponerse la sanción. El tribunal enfatizó que la suspensión de términos durante la pandemia no era aplicable para ampliar este plazo.

¿Qué significa prescripción disciplinaria y cómo influyó en este caso?

La prescripción disciplinaria es el límite de tiempo durante el cual una autoridad puede sancionar a alguien por posibles faltas. Una vez vencido ese plazo, la acción ya no puede ejecutarse legalmente. En este caso, el Tribunal determinó que el plazo máximo era de cinco años y ya había pasado cuando la Procuraduría sancionó a Mendoza Rozo, invalidando la sanción conforme a lo estipulado por el Consejo de Estado.

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