El presidente Abelardo de la Espriella anunció este miércoles la extradición a Estados Unidos de cinco cabecillas de estructuras criminales, en una decisión que marca un nuevo rumbo de la política de seguridad de su Gobierno.

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El mandatario hizo el anuncio desde el Palacio de San Carlos, en el centro de Bogotá, donde confirmó que tres de los señalados ya se encuentran bajo custodia de las autoridades y serán enviados a territorio estadounidense.

Entre los nombres mencionados por el jefe de Estado está Giovanny Andrés Rojas, alias ‘Araña’, cabecilla de los Comandos de Frontera y quien había estado en el centro de una controversia por su participación en procesos de diálogo durante el anterior Gobierno.

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La decisión sobre alias ‘Araña’ cobra especial relevancia porque Estados Unidos lo requiere por delitos relacionados con el narcotráfico. Su solicitud de extradición había sido tramitada anteriormente, pero el proceso tuvo cambios durante el gobierno de Gustavo Petro.

Este es el anuncio del presidente:

Estos son los cinco cabecillas que serán extraditados

De acuerdo con el anuncio del presidente, los primeros tres cabecillas que serán extraditados son:

Willington Henao Gutiérrez, alias el ‘Mocho Olmedo’.

Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias ‘Muñeca’.

Giovanny Andrés Rojas, alias ‘Araña’.

Los tres permanecen bajo custodia de las autoridades, por lo que el Gobierno puede avanzar con los procedimientos correspondientes para su traslado a Estados Unidos.

A esta lista se suman Gabriel Yepes Mejía, alias ‘HH’, y Fredy Castillo, alias ‘Pinocho’. Sin embargo, en estos dos casos existe una diferencia fundamental: todavía no han sido capturados.

Por esa razón, de la Espriella aseguró que ambos serán extraditados tan pronto sean capturados.

El anuncio supone así una advertencia directa para los integrantes de estructuras criminales que son requeridos por la justicia estadounidense y que permanecen prófugos.

De la Espriella ratificó el fin de la política de “paz total”

El anuncio también tiene una lectura política, pues el Gobierno de De la Espriella busca marcar distancia frente a la política de paz total implementada durante el mandato anterior.

Alias ‘Araña’ es precisamente uno de los casos que mejor representa ese cambio de orientación. El cabecilla fue capturado en febrero de 2025 mientras hacía parte de una delegación de las disidencias que participaba en conversaciones de paz con el Gobierno de Gustavo Petro. En ese momento, Estados Unidos ya lo requería en extradición.

Con el anuncio de las cinco extradiciones, el presidente De La Espriella deja así una señal clara sobre el rumbo que pretende darle a la lucha contra las estructuras criminales: quienes sean requeridos por la justicia estadounidense y estén bajo custodia podrán ser enviados a ese país, mientras que los que permanezcan prófugos serán buscados para cumplir el mismo procedimiento una vez sean capturados.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.