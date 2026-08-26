Una votación en el Congreso terminó provocando un fuerte choque entre el Pacto Histórico y un sector de la Alianza Verde, luego de que una parte de la bancada verde apoyara a un candidato de Cambio Radical para integrar el Consejo Nacional Electoral (CNE), dejando por fuera al exministro Guillermo Rivera, quien contaba con el respaldo del petrismo.

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(Vea también: Eligen a alfil de Petro como magistrada del CNE, pese a denuncia; pedían frenar su elección)

La elección tiene especial importancia porque el CNE es el organismo encargado, entre otras funciones, de investigar la financiación de campañas, adelantar procesos contra partidos y decidir asuntos relacionados con personerías jurídicas y escisiones de colectividades. La nueva composición quedó con siete magistrados cercanos a la coalición de derecha y dos del Pacto Histórico, lo que representa una mayoría favorable al Gobierno de Abelardo de la Espriella.

El episodio puso en el centro de la discusión al gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, considerado durante el Gobierno Petro como uno de los aliados importantes del progresismo, y a su hermano, el senador de la Alianza Verde John Amaya.

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Según Daniel Coronell, “Carlos Andrés Amaya se volteó” y su hermano, junto con una parte de la bancada verde, terminó respaldando a Gersel Pérez, candidato de Cambio Radical, en lugar de apoyar la lista que habría permitido la elección de Guillermo Rivera.

La decisión generó molestia en el petrismo porque, de acuerdo con Coronell, Petro había respaldado políticamente a Amaya durante su administración. El periodista recordó que el expresidente permitió que Antonio Sanguino llegara al Ministerio del Trabajo, apoyó la llegada de Paula Andrea Cepeda a la gerencia del ICA y contribuyó a la elección de Jaime Raúl Salamanca como presidente de la Cámara.

Por eso, Coronell calificó la votación como un giro político y lanzó una dura frase: “Tanto consentimiento burocrático y el día D, Amaya le clavó el puñal”.

Críticas al Partido Verde por su votación

En Caracol Radio, el representante del Pacto Histórico José Luis Bohórquez cuestionó duramente la decisión de sus antiguos aliados.

“La lealtad política a veces dura lo que dura el gobierno de turno”, afirmó el congresista, quien sostuvo que la decisión de los verdes no podía separarse de sus consecuencias políticas.

Bohórquez también cuestionó que sectores de la Alianza Verde hayan acompañado durante años las reformas impulsadas por el Gobierno Petro, pero posteriormente se apartaran del acuerdo para elegir a Guillermo Rivera.

“¿De qué sirve apoyar las reformas si luego cuando hay que escoger personas que defiendan las candidaturas alternativas (…) nos aliamos con nuestros verdugos?”, preguntó.

Los verdes niegan haber traicionado al petrismo

Jaime Raúl Salamanca rechazó esa interpretación y defendió la autonomía de la Alianza Verde. Explicó que solo cuatro de los 14 congresistas del partido votaron por Guillermo Rivera, mientras los otros diez tomaron una decisión diferente.

“Nosotros no somos un apéndice del Pacto Histórico, tenemos autonomía y capacidad de decisión”, aseguró.

Salamanca sostuvo que el sector mayoritario del Verde había respaldado las reformas sociales durante cuatro años, pero que también había sido cuestionado y desplazado por sectores del petrismo.

Además, argumentó que su partido no podía quedarse sin representación en un organismo tan importante como el CNE.

“Nosotros no podemos como partido dejar de tener asiento en un órgano importante que es el Consejo Nacional Electoral”, dijo.

La controversia dejó una pregunta abierta dentro de la Alianza Verde: ¿el partido será oposición, independiente o hará parte de la coalición del Gobierno de De la Espriella?

Salamanca aseguró que esa determinación no depende de él y deberá ser tomada por las instancias de dirección del partido.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.