La Cámara de Representantes levantó la sesión y ordenó evacuar a todo su personal como medida preventiva tras el fuerte sismo registrado durante la mañana de este miércoles 26 de agosto de 2026.
El movimiento telúrico fue inicialmente reportado con una magnitud de 5,4 y posteriormente ajustado a 5,1 por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).
#Bogotá | La Cámara de Representantes levantó la sesión y ordenó la evacuación de todo su personal debido al sismo de magnitud 5,4 ocurrido este miércoles con epicentro en la Mesa de los Santos. pic.twitter.com/UkY6ZJKGAU
— Minuto60 (@minuto60com) August 26, 2026Lee También
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El temblor ocurrió hacia las 11:45 a. m., tuvo una profundidad de 149 kilómetros y su epicentro fue localizado en Los Santos, Santander. Según el reporte oficial, el municipio se encontraba a unos siete kilómetros del punto del epicentro, mientras que Jordán estaba a 10 kilómetros y Zapatoca a 17 kilómetros.
El movimiento fue sentido en diferentes zonas del país, incluida Bogotá. Ciudadanos reportaron que el sismo se percibió con mayor intensidad en edificios altos de la capital, donde algunos lo describieron como un movimiento fuerte, pero de corta duración.
Tras el reporte del SGC, cientos de personas compartieron testimonios sobre la forma en que sintieron el temblor en distintas regiones de Colombia. Las autoridades mantienen el seguimiento del evento para establecer si produjo daños materiales o afectaciones adicionales.
El sismo generó preocupación debido a su intensidad y a que ocurrió en una zona cercana a varios municipios de Santander, aunque hasta el momento el reporte se concentra en las características del movimiento y los testimonios de quienes lo percibieron.
Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños
Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.
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