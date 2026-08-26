La actividad sísmica volvió a marcar la noche y madrugada en Colombia. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó seis movimientos entre las 10:22 p. m. del martes 25 de agosto y las 3:56 a. m. de este miércoles 26, principalmente en Chocó y Santander.

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Los sismos tuvieron magnitudes entre 3,0 y 3,3, de acuerdo con los boletines de la entidad. Cuatro de los eventos tuvieron como referencia a Istmina, Chocó, mientras que los otros dos fueron registrados en Los Santos, Santander.

La seguidilla de movimientos llevó a algunos ciudadanos a compartir sus reacciones en redes sociales y a contar cómo han vivido la actividad sísmica de los últimos días. “Otra noche movida. Qué pereza. Dos sismos seguidos. 15 días y no se puede dormir”, escribió una persona.

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Otra reacción mostró cómo la frecuencia de estos eventos ha llevado a algunos habitantes a comprobar constantemente si realmente sintieron un movimiento. “Son tan frecuentes que anoto la hora para verificar después si no son ideas mías, y no, no son ideas mías”, comentó un usuario.

La preocupación también quedó reflejada en otra reacción: “Debe ser que uno ya vive es asustado”, escribió una persona al referirse a la sucesión de temblores registrados durante los últimos días.

¿Dónde y a qué hora fueron los seis temblores?

El movimiento más reciente fue reportado a las 3:56 a. m. de este miércoles 26 de agosto. El SGC indicó una magnitud de 3,1 y una profundidad de 147 kilómetros, con referencia en Los Santos, Santander.

Antes de este evento, a las 2:14 a. m., se registró otro sismo en Istmina, Chocó. Tuvo una magnitud de 3,0 y una profundidad de 40 kilómetros.

A la 1:53 a. m., el SGC había informado otro movimiento en Los Santos. En este caso, la magnitud fue de 3,1 y la profundidad alcanzó los 152 kilómetros.

El cuarto evento ocurrió a la 1:08 a. m., también en Istmina, Chocó. El boletín reportó una magnitud de 3,0 y una profundidad de 39 kilómetros.

La actividad había comenzado desde la noche del martes. A las 11:18 p. m., el SGC registró un movimiento de magnitud 3,3 y 44 kilómetros de profundidad en Istmina.

El primero de los seis sismos ocurrió a las 10:22 p. m., igualmente en Istmina. El evento tuvo magnitud 3,3 y fue clasificado con profundidad superficial.

¿Cómo reportar si sintió alguno de los temblores?

El SGC dispone de la plataforma ‘Sismo Sentido’, mediante la cual las personas pueden informar si percibieron un movimiento desde el lugar donde se encontraban.

Los reportes ciudadanos permiten complementar la información obtenida por las estaciones de monitoreo y conocer en qué lugares fue percibido un determinado sismo.

Quienes hayan sentido alguno de estos movimientos pueden ingresar a la plataforma del SGC y registrar su experiencia.