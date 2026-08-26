Dos temblores en Colombia fueron reportados durante la madrugada de este miércoles 26 de agosto en zonas diferentes del país. Los movimientos ocurrieron con menos de una hora de diferencia, según los boletines publicados por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El primero se registró a la 1:08 de la madrugada en Istmina, Chocó. El SGC informó que el sismo tuvo una magnitud de 3,0 y una profundidad de 39 kilómetros.

Minutos después, a la 1:53 de la mañana, la entidad reportó otro movimiento, esta vez en Los Santos, Santander. Su magnitud fue de 3,1 y se originó a una profundidad de 152 kilómetros.

Aunque ambos eventos tuvieron magnitudes similares, la diferencia en su profundidad fue considerable. Mientras el movimiento registrado en Chocó ocurrió a 39 kilómetros, el de Santander se produjo a más de 150 kilómetros bajo la superficie.

Los dos departamentos han aparecido recientemente en los reportes de actividad sísmica del SGC. En el caso de Chocó, el nuevo movimiento ocurre después del terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto, tras el cual se han presentado otros sismos en diferentes municipios del departamento.

Por ahora, los boletines disponibles del SGC entregan las características de ambos movimientos y permiten a los ciudadanos informar si los percibieron a través de la plataforma Sismo Sentido, con la que la entidad recopila reportes sobre los lugares donde fueron sentidos.

¿Cómo reportar un temblor en Colombia?

Las personas que sientan un movimiento sísmico pueden compartir su experiencia mediante Sismo Sentido, la plataforma habilitada por el Servicio Geológico Colombiano para recopilar información directamente de la población.

Al ingresar, el usuario puede ubicar el evento que percibió y responder un formulario sobre el lugar en el que se encontraba y la forma en que sintió el movimiento. Los datos solicitados permiten conocer la experiencia de quienes estaban en diferentes zonas.

Estos reportes complementan el monitoreo que realiza la red de estaciones sísmicas del país. A partir de las respuestas, el SGC puede establecer en qué municipios o sectores fue percibido cada evento y la intensidad con la que lo sintieron las personas.

Por eso, quienes hayan sentido alguno de los dos movimientos registrados durante la madrugada pueden ingresar a la plataforma oficial y reportar su experiencia. La información ciudadana ayuda a ampliar los datos disponibles sobre el alcance de cada sismo.