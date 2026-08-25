El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un nuevo temblor durante la madrugada de este martes 25 de agosto, con epicentro en el municipio de Istmina, Chocó.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Chocó enfrenta una reconstrucción histórica: terremoto dejó daños por más de $ 4 billones)

De acuerdo con boletín de la citada entidad, el evento fue registrado a las 12:49 a. m., tuvo una magnitud de 3.1 y presentó una profundidad superficial de 39 kilómetros.

El reporte hace parte del seguimiento que adelanta el SGC sobre los movimientos telúricos registrados en territorio colombiano. Por ahora, el boletín no señala afectaciones asociadas al evento.

Lee También

Reacciones al temblor de magnitud 3.1 en Chocó este martes 25 de agosto

El movimiento fue percibido por algunas personas en distintos lugares. En redes sociales, varios usuarios contaron cómo experimentaron el sismo registrado durante la madrugada.

“Me despertó y entré a revisar si era verdad o de pronto estaba soñando”, comentó una persona a la publicación en X del SGC, luego de percibir el movimiento.

Desde Cali, otro usuario relató: “Se sintió, pensé que era psicosis mía porque ya estaba por dormir, así que miré la hora y esperé a que saliera algún reporte y vea pues, acá estamos”.

“Entonces no me imaginé que mi cama se movió”, escribió otro usuario al reaccionar al reporte publicado. Entre las preguntas que surgieron también está la frecuencia de los movimientos registrados en la zona de Istmina, Chocó.

Un usuario preguntó si es normal que se presenten varios sismos en un mismo punto durante días consecutivos y planteó dudas sobre si estos movimientos corresponden a réplicas.

¿Cómo informar al SGC si sintió el temblor?

Quienes hayan percibido el movimiento pueden ingresar a Sismo Sentido y diligenciar el formulario dispuesto por el Servicio Geológico Colombiano.

El reporte permite aportar información sobre la percepción del sismo desde diferentes lugares del país y contribuye al análisis de la intensidad con la que fue experimentado.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.