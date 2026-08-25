La periodista y excandidata a la Cámara de Representantes por el Magdalena, Naylea Barros, fue víctima de un atentado durante la noche de este lunes en Santa Marta. La dirigente política se desplazaba en un vehículo junto a una familiar cuando fueron atacadas a tiros.

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De acuerdo con las primeras versiones conocidas, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta habrían disparado contra el vehículo en el que viajaban Barros y su acompañante. Pese al ataque, ambas mujeres resultaron ilesas.

El hecho provocó preocupación entre dirigentes políticos y representantes de sectores sociales del Magdalena, quienes rechazaron lo ocurrido y pidieron esclarecer las circunstancias del ataque.

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Barros salió ilesa y el caso quedó en conocimiento de las autoridades, que deberán establecer las circunstancias en las que se produjo el ataque y avanzar en la identificación de los responsables.

Naylea Barros pertenece al Pacto Histórico

Barros fue candidata a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico en el Magdalena y ha desarrollado actividades como periodista y comunicadora en Santa Marta.

En 2023, Caracol Radio informó sobre un episodio en el que Barros, quien entonces se desempeñaba como periodista del Cuerpo de Bomberos de Santa Marta, denunció una agresión durante la cobertura de unas protestas. En ese caso, la Fiscalía del Magdalena confirmó que un uniformado fue apartado de sus funciones mientras avanzaba un proceso disciplinario.

En las elecciones legislativas, Barros hizo parte de la lista del Pacto Histórico para la Cámara por el Magdalena. Los resultados publicados por Caracol Elecciones registran su candidatura dentro de esa colectividad.

Rechazo político al ataque en Santa Marta

Después de conocerse el atentado, diferentes dirigentes y representantes de sectores sociales expresaron solidaridad con Barros y su familia. Entre ellos estuvieron integrantes del Pacto Histórico, quienes pidieron esclarecer el caso y establecer quiénes fueron los responsables.

Por ahora, uno de los principales interrogantes es el motivo del ataque. No existe información pública que permita atribuirlo a una organización específica, por lo que las circunstancias deberán ser determinadas por las autoridades a partir de la investigación.

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