La violencia en el departamento del Huila cobró una nueva víctima mortal en las filas de la Fuerza Pública en la mañana de este miércoles, 12 de agosto, luego de que un convoy de la Novena Brigada del Ejército Nacional fuera emboscado con explosivos por presuntas disidencias de las Farc. El cobarde atentado, confirmado por fuentes militares, se registró cuando las unidades castrenses se desplazaban para atender el reporte sobre el hallazgo de un cilindro en la vía que conduce hacia El Paraíso, en inmediaciones de la vereda El Quebradón, situada en jurisdicción del municipio de Algeciras.

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De acuerdo con la información oficial entregada por la institución militar, la fuerte detonación dejó un saldo trágico de un suboficial muerto y varios soldados heridos. Ante la gravedad de la emergencia y la necesidad de salvaguardar la vida del personal afectado, se activaron de inmediato los protocolos de reacción y apoyo aeromédico: “Un helicóptero UH-60 de la Aviación Ejército llegó a Algeciras, donde los militares reciben las primeras atenciones, para apoyar su evacuación y traslado hacia Neiva, priorizando la vida y atención oportuna de nuestros soldados”, explicaron desde el Ejército.

Desde la institución castrense se rechazó categóricamente este tipo de actos criminales dirigidos contra los uniformados que velan por la seguridad regional. “Rechazamos contundentemente este vil ataque contra nuestros soldados, quienes cumplían una misión para proteger a la población y brindar la seguridad en el territorio”, manifestaron las autoridades, al tiempo que anunciaron la intensificación de las operaciones militares en todo el departamento del Huila para contrarrestar el accionar de las estructuras armadas ilegales.

“Informamos a la comunidad que las operaciones militares continúan en la zona para restablecer las condiciones de seguridad y localizar a los responsables de este hecho. Nuestra solidaridad y acompañamiento permanente a las familias de nuestros héroes. El Ejército Nacional continuará cumpliendo su misión y trabajando por la seguridad de los habitantes del Huila”, precisó la institución.

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Este hostigamiento se suma a otra reciente acción violenta registrada en la noche del domingo 2 de agosto, también en territorio huilense, cuando un artefacto explosivo fue lanzado contra la estación de Policía del municipio de Íquira, generando una fuerte detonación en el perímetro de la unidad que dejó a dos uniformados afectados por la onda explosiva y con cuadros de aturdimiento. Según los reportes preliminares de inteligencia, en esta zona del departamento tienen presencia e injerencia criminal los frentes Hernando González Acosta e Ismael Ruiz, estructuras que forman parte del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las antiguas Farc, las cuales mantienen en alerta a las autoridades por su ofensiva contra la fuerza pública.

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