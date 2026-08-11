Por: El Espectador

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La noche del 10 de agosto marcó un punto álgido para los municipios de San Calixto, Tibú y El Tarra en Norte de Santander, donde habitantes y autoridades manifestaron su preocupación debido a la delicada situación de seguridad ocasionada por recientes operaciones militares. Según la información reportada por El Espectador y las mismas comunidades, el Ejército Nacional junto con la Fuerza Aérea llevaron a cabo acciones militares dirigidas contra el Ejército de Liberación Nacional (Eln), culminando en un bombardeo intenso en estas localidades.

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De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, entidad encabezada por Iris Marín Ortiz, se ha desplegado personal para acompañar a las comunidades y verificar el impacto real de estos enfrentamientos. Las acciones incluyeron visitas para constatar los daños y evaluar el posible impacto en la población civil. Esta intervención fue motivada tras recibir información preliminar sobre al menos tres campesinos afectados por los hechos, incluyendo una mujer de 44 años herida. Todo esto ocurrió durante los bombardeos que, según las autoridades locales, iniciaron en la noche del lunes y podrían haberse dilatado hasta la madrugada del martes, aunque el Ejército afirmó a El Espectador que las operaciones aéreas específicas con aviones Kfir tuvieron lugar solamente entre las 8:00 y las 9:00 de la noche.

La Alcaldía de El Tarra, a través de un comunicado, señaló la gravedad de “detonaciones prolongadas” que alarmaron a la comunidad y ocasionaron daños en viviendas. Las autoridades locales y nacionales fueron llamadas a priorizar la protección de la vida, la integridad y el respeto a los derechos fundamentales de la población civil, en especial ante reportes de desplazamientos forzados hacia El Tarra, un indicador de la gravedad del momento.

Frente a la situación, la Defensoría del Pueblo instó a los gobiernos municipales y departamentales a ofrecer toda la atención humanitaria disponible a los afectados y exhortó a la fuerza pública a extremar cuidado en la planeación de sus operaciones militares, de modo que se respete el Derecho Internacional Humanitario y se eviten afectaciones a la ciudadanía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué efectos tuvieron los bombardeos en la población civil de Norte de Santander?

De acuerdo con la información recogida por la Defensoría del Pueblo y autoridades locales, al menos tres campesinos, incluida una mujer de 44 años, resultaron afectados durante las operaciones militares, que implicaron detonaciones y daños en viviendas. También se reportaron desplazamientos forzados hacia El Tarra, incrementando la preocupación por la seguridad y el bienestar de las comunidades.

¿Cómo respondió la Defensoría del Pueblo a los enfrentamientos en San Calixto, Tibú y El Tarra?

La Defensoría del Pueblo, bajo la dirección de Iris Marín Ortiz, expresó su preocupación y pidió a las autoridades priorizar la atención humanitaria de los afectados, además de exigir a la fuerza pública que mejore la planeación de sus operaciones militares para evitar daños a civiles y garantizar el respeto al Derecho Internacional Humanitario.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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