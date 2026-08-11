Gustavo Petro quiere pasar el próximo año fuera de Colombia. El expresidente solicitó al Senado una autorización para salir del país durante 12 meses, apenas unos días después de terminar su periodo presidencial.

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Aunque en la carta que envió al Congreso no especificó cuál sería su destino, Caracol Radio aseguró que Petro estaría pensando en viajar a México.

La información fue divulgada este martes, mientras se conocían detalles de la solicitud que el exmandatario presentó ante el Senado.

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Petro argumentó que necesita permanecer fuera del territorio nacional para cumplir compromisos de carácter personal, social, político y académico. Pero hay una particularidad que despierta la pregunta: ¿por qué un expresidente necesita pedirle permiso al Congreso para salir de Colombia?

México sería el destino de Petro durante el próximo año

Según la información entregada por Caracol Radio, México sería el país al que Petro estaría pensando trasladarse durante este periodo.

La emisora explicó que la carta enviada por el exmandatario no menciona ningún destino específico. En el documento, Petro únicamente señala que necesita autorización para atender compromisos fuera del país.

Por eso, la versión sobre México debe entenderse como el posible destino que reportó Caracol Radio, y no como una decisión confirmada oficialmente por el expresidente.

La elección de México tendría además un componente político, teniendo en cuenta la relación que Petro ha mantenido con ese país y con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Durante la emisión radial en la que se conoció la información, también se planteó la posibilidad de que el expresidente no vaya simplemente a atender compromisos puntuales, sino que pueda establecerse temporalmente en ese país.

Por ahora, esa posibilidad tampoco ha sido confirmada por Petro. Lo que sí está confirmado es que el exmandatario requiere tener autorización para permanecer fuera de Colombia durante todo el año siguiente al final de su periodo presidencial.

¿Por qué Petro necesita permiso del Senado para salir de Colombia?

La razón está en la Constitución Política. Caracol Radio cita el artículo 196 , que establece una condición especial para quien haya ocupado la Presidencia de la República: durante el año siguiente a la terminación de sus funciones, no puede salir del país sin permiso previo del Senado.

Por eso Petro, aunque ya no ocupa el cargo de presidente y el nuevo mandatario ya asumió sus funciones, necesita acudir al Congreso si quiere permanecer fuera de Colombia durante ese primer año.

El trámite comienza con una solicitud formal dirigida a la mesa directiva del Senado. En este caso, Petro ya presentó el documento y pidió que sea llevado a la plenaria para su discusión y votación.

La norma contempla esta restricción únicamente durante ese primer año. Una vez transcurridos los 12 meses posteriores al final de su mandato, el expresidente podrá salir del país sin tener que solicitar esta autorización específica al Senado.

Petro pidió que su solicitud sea discutida cuanto antes

En la carta que envió el 10 de agosto, Petro pidió que su solicitud sea puesta a consideración de la plenaria del Senado en la sesión más próxima.

La petición, por tanto, no corresponde a un permiso para ejercer nuevamente funciones presidenciales ni a una licencia relacionada con su antiguo cargo. Se trata de la autorización que exige la Constitución para que un expresidente pueda salir del territorio nacional durante el año posterior al término de su mandato.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.