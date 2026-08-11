El terremoto que sacudió a Colombia dejó una consecuencia que podría sentirse durante varias semanas en el Quindío: 88 centros educativos presentan algún tipo de afectación, por lo que el Gobierno prepara un plan para que los estudiantes puedan continuar con sus clases mientras se revisa y recupera la infraestructura.

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El presidente Abelardo de la Espriella entregó el balance de la emergencia en el departamento y confirmó que, aunque no se reportan fallecidos ni desaparecidos, los daños materiales son considerables. “Fallecidos 0, gracias a Dios. Tenemos cerca de 336 heridos, 0 desaparecidos, entre 6000 y 7000 viviendas afectadas”, indicó.

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Entre los puntos que más preocupan están precisamente los colegios. De acuerdo con el mandatario, 88 centros educativos quedaron afectados, situación que llevó al Gobierno a contemplar una alternativa similar a la utilizada durante la pandemia para evitar que los estudiantes pierdan sus jornadas académicas.

“Vamos a establecer junto al Ministerio de Educación un plan de choque para el mecanismo de educación virtual, tal cual se hizo en la pandemia, porque no nos queda de otra mientras recuperamos esa infraestructura”, explicó De la Espriella.

El panorama no se limita a las instituciones educativas. El balance también registra ocho centros de salud comprometidos, 13 centros comunitarios afectados, 21 vías con daños y cuatro acueductos afectados. En vivienda, el Gobierno reportó 11 casas destruidas completamente, mientras que Quimbaya aparece como el municipio con mayor número de afectaciones, seguido de Armenia y Montenegro.

Ante esta situación, el presidente anunció subsidios de arrendamiento para quienes perdieron sus viviendas y un alivio de tres meses en el pago de servicios públicos para los damnificados que sean identificados mediante un censo. También se enviarán mercados, kits de aseo, colchonetas y carpas, mientras se gestionan plantas eléctricas para Génova por las dificultades con el suministro de energía.

Para el sector educativo, la prioridad será determinar cuáles instalaciones pueden volver a utilizarse y cuáles requieren intervención antes del regreso de los estudiantes. La alternativa virtual permitiría mantener las actividades académicas mientras avanzan esas revisiones y trabajos.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.