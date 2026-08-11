Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella encabezó el Puesto de Mando Unificado (PMU) en Manizales, Caldas, para coordinar de manera directa la respuesta a la crisis que atraviesa esa región. Durante el recorrido, De la Espriella estuvo acompañado por el vicepresidente José Manuel Restrepo, la primera dama Ana Lucía Pineda y su esposa, Tatiana Céspedes, quienes participaron activamente en la verificación de las zonas más afectadas de la ciudad. El mandatario hizo público un balance donde destacó que, hasta el momento, no se reportan personas desaparecidas en el departamento.

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Uno de los anuncios principales fue que el Gobierno nacional asumirá el pago de los servicios públicos de todas las personas afectadas durante tres meses. Según las declaraciones del presidente, esto busca brindar un alivio tanto para los hogares damnificados como para los comerciantes que atraviesan esta difícil situación. Además, señaló que se pondrá en marcha un subsidio de arriendo que beneficiará en Manizales a 1250 familias, quienes podrán acceder a este apoyo mientras se da inicio a la reconstrucción de sus viviendas.

Los datos revelados por De la Espriella, recopilados en el terreno y confirmados por los reportes del departamento, detallan una emergencia de gran magnitud. Se han registrado cinco fallecidos, 112 personas heridas y 142 alojadas en albergues temporales. Las cifras de viviendas afectadas son igualmente alarmantes: 2.970 viviendas presentan daños, de las cuales 1.150 han colapsado completamente. En cuanto a la infraestructura educativa, 24 colegios se mantienen en estado crítico, lo que representa un reto adicional para la recuperación de la vida escolar en la zona. El presidente también aseguró que impartió instrucciones a la ministra de Cultura, Paola Holguín, para proteger y recuperar la catedral de Manizales, una de las edificaciones más emblemáticas del departamento.

El informe de daños se extiende a municipios como Riosucio y Viterbo, donde se identificaron respectivamente 517 y 232 viviendas afectadas, además de varias unidades habitacionales completamente destruidas. La presencia presidencial en Caldas hace parte de una serie de visitas a las regiones afectadas, incluyendo paradas previas en Pereira, Cali y Quibdó. Finalmente, De la Espriella retornará a Bogotá para continuar con la coordinación nacional y posesionar al nuevo director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el geólogo David Santiago Tamayo.

¿Qué medidas anunció el presidente De la Espriella para los afectados en Manizales?

El presidente Abelardo de la Espriella anunció que el Gobierno nacional asumirá el pago de los servicios públicos de los afectados por tres meses, implementará un subsidio de arriendo para 1250 familias en Manizales y dará prioridad a la reconstrucción de viviendas e infraestructura, según los reportes oficiales del PMU en Caldas.

¿Cuál fue el balance de daños presentado tras la emergencia en Caldas?

De acuerdo con el informe oficial presentado en Manizales, se reportaron cinco fallecidos, 112 heridos, 142 personas en albergues, 2.970 viviendas afectadas (de las cuales 1.150 colapsaron), 24 colegios en estado crítico y alrededor de 2.000 damnificados en total.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.