Por: Noticiero 90 minutos

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El impacto del sismo que sacudió Colombia sigue en aumento, y los reportes finales evidencian la gravedad de la emergencia en el Eje Cafetero, una de las zonas más afectadas. Según el balance presentado por el Gobierno Nacional tras el recorrido de sus funcionarios en la región, la tragedia ha dejado hasta ahora 31 personas fallecidas, 1.595 heridas y 195 desaparecidas en cinco ciudades que permanecen bajo alerta roja. Así lo informan los datos oficiales recogidos durante la intervención en las zonas afectadas.

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En cuanto a los daños materiales, el panorama es igual de preocupante. El informe preliminar presentado al mediodía del 11 de agosto señala que 1.136 viviendas han quedado totalmente destruidas y otras 8.357 registran afectaciones de diversa gravedad, agravando la situación de miles de familias que han perdido su patrimonio y con ello, su estabilidad. Además, se confirmó que 35 centros de salud sufrieron algún tipo de daño, lo que limita de forma importante la capacidad de atención inmediata para quienes requieren apoyo médico tras el sismo.

Para enfrentar esta emergencia, el presidente de la República lideró reuniones con autoridades locales y visitó personalmente algunas de las áreas más golpeadas, como Pereira y Armenia, con el fin de coordinar una respuesta eficaz y oportuna. Durante su intervención, anunció una serie de medidas dirigidas a aliviar la carga económica de los damnificados. En primer lugar, de acuerdo con sus declaraciones, ordenó al Ministerio de Vivienda establecer un mecanismo temporal que reduzca el pago de servicios públicos domiciliarios durante tres meses para los hogares afectados en Risaralda. Este beneficio requerirá de un censo y proceso de caracterización, a fin de identificar a las familias que pueden acceder a la ayuda.

Otra medida relevante anunciada por el Gobierno consiste en la estructuración de un programa de subsidios de arriendo para las personas que perdieron totalmente su vivienda. Según el jefe de Estado, primero se realizará la identificación y evaluación de las propiedades destruidas, y sólo después se entregarán los apoyos para que las familias puedan reubicarse temporalmente. En una fase posterior, se trabajará en la reparación de los inmuebles recuperables.

De acuerdo con lo relatado por las autoridades, estas acciones buscan responder de manera inmediata y contundente a las necesidades de la población afectada, mientras se continúa evaluando la magnitud de los daños y adaptando las ayudas según lo requerido por cada territorio afectado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las medidas económicas anunciadas para los afectados por el sismo en Risaralda?

El Gobierno Nacional dispuso un alivio en el pago de servicios públicos domiciliarios por tres meses para las familias que resultaron damnificadas en Risaralda. Además, anunció la creación de un programa de subsidios de arriendo para quienes perdieron su vivienda, el cual se otorgará tras un proceso de censo e identificación realizado en la zona afectada, de acuerdo con información oficial.

¿Qué significa ‘caracterización de familias’ en el contexto de emergencias?

La ‘caracterización de familias’ hace referencia al proceso de identificar y determinar las condiciones específicas de los hogares afectados con el objetivo de definir quiénes cumplen los requisitos para acceder a los beneficios o ayudas estatales, como subsidios o alivios económicos. En este caso, se utiliza para garantizar que las ayudas lleguen de manera efectiva a quienes más lo necesitan tras el sismo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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