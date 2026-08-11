Por: Noticiero 90 minutos

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La Ciudadela Petronio, ubicada en la Unidad Deportiva Alberto Galindo en el centro-sur de Cali, dejará de lado por un tiempo su tradicional función en la cultura del Pacífico colombiano para asumir un papel vital en la atención de la emergencia causada por el reciente terremoto que afectó varias regiones del país. De acuerdo con la información proporcionada por Noticiero 90 Minutos, este espacio, que estaba listo para recibir a miles de asistentes durante el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, será habilitado temporalmente como centro de acopio y punto de atención tanto para damnificados como para rescatistas, a partir del martes 11 de agosto desde las 3:00 p. m.

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La decisión, adoptada en conjunto por la organización del festival y la Alcaldía de Cali, responde a la necesidad de articular esfuerzos de ayuda ante la magnitud de la emergencia. La Ciudadela Petronio recibirá donaciones y suministros que serán posteriormente entregados a las familias afectadas por el sismo. Entre los municipios priorizados para la distribución de estos recursos se encuentran las zonas más golpeadas de los departamentos de Chocó, Risaralda, Quindío, Caldas y Valle del Cauca.

Según los detalles recogidos por 90 Minutos, la Ciudadela Petronio originalmente estaba preparada para acoger a más de 2.000 artistas, así como a 202 portadores de tradición, quienes junto a 59 cocinas tradicionales, 24 stands de mecatos, dulces y refrescos, 45 de bebidas autóctonas, 41 de estética del Pacífico y 24 de artesanías, conforman la esencia de este evento cultural. Sin embargo, la emergencia obligó a transformar este escenario tradicionalmente festivo en un lugar dedicado a la solidaridad y la recolección de ayudas.

En este contexto, el llamado de las autoridades y organizadores se enfoca en reunir donaciones que permitan abastecer de insumos a las familias damnificadas y brindar apoyo logístico a los equipos de rescate. Así, la Ciudadela Petronio se convierte en un símbolo de unión y resiliencia para quienes hoy más lo necesitan, priorizando la atención de las zonas que más han sufrido los estragos del movimiento telúrico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué tipo de ayuda se puede donar en la Ciudadela Petronio de Cali para los damnificados del terremoto?

De acuerdo con la información publicada por Noticiero 90 Minutos, la Ciudadela Petronio está orientada a recibir donaciones, elementos e insumos destinados a familias afectadas y a equipos de rescatistas. Aunque el listado específico de insumos no se detalla en el texto, el enfoque está en insumos esenciales para atender necesidades inmediatas de las zonas más dañadas por el desastre.

¿Cuáles son las regiones beneficiadas por la recolección de ayudas en la Ciudadela Petronio luego del terremoto?

Según 90 Minutos, los recursos recolectados en la Ciudadela Petronio serán dirigidos especialmente a las áreas más afectadas de los departamentos de Chocó, Risaralda, Quindío, Caldas y Valle del Cauca. Estas regiones han presentado daños y víctimas a causa del reciente movimiento telúrico y están recibiendo prioridad en la distribución de las ayudas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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