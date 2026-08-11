La historia de Lenny Ruiz Fernández, una joven abogada oriunda de Pasto, Nariño, se convirtió en una de las más conmovedoras después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto de 2026 y que ha dejado más de 150 personas muertas.

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Fernández residía desde hacía varios años en Cali y murió tras el colapso del edificio Ana Pilar, ubicado en el barrio Cuarto de Legua. Durante las labores de búsqueda, los organismos de socorro encontraron su cuerpo entre los escombros y descubrieron que su mascota, un perro llamado Salomón, permanecía con vida debajo de ella.

De acuerdo con la información entregada por personas cercanas y organizaciones que conocieron su trabajo, Fernández habría quedado en una posición que terminó protegiendo al animal durante el colapso de la estructura. Salomón fue rescatado con vida y recibió atención médica.

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El hallazgo ocurrió después de varias horas de trabajo de los equipos de emergencia, entre ellos integrantes de la Defensa Civil, que adelantaron las labores de búsqueda entre los restos del edificio.

La escena generó especial conmoción entre familiares y allegados, quienes recordaron el profundo amor que la abogada sentía por los animales.

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Una mujer dedicada a la protección animal

Además de ejercer como abogada, Fernández estuvo vinculada con la Junta Defensora de Animales de Pasto, organización en la que colaboró como asesora jurídica y defensora de los derechos de los animales.

Su trabajo y cercanía con estas causas hicieron que su muerte fuera lamentada no solamente por sus familiares y amigos, sino también por personas y organizaciones relacionadas con la protección animal en Nariño.

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En redes sociales comenzaron a aparecer mensajes para despedirla y destacar especialmente el vínculo que tenía con Salomón.

“Prima de mi corazón, nos dejas tan tristes, pero el amor por los animalitos, tu Salomón y el amor a Dios guardaremos como enseñanza. Hasta pronto, prima. Nos volveremos a encontrar”, escribió una familiar.

Otros allegados la despidieron con mensajes en los que la calificaron como “una heroína” y lamentaron que perdiera la vida durante la emergencia.

La historia de Fernández quedó así ligada a la de Salomón, el perro que logró sobrevivir al colapso. Su caso se convirtió en uno de los relatos que han marcado la tragedia provocada por el terremoto y en una muestra del vínculo que mantenía con su mascota.

Mientras los organismos de socorro continúan atendiendo la emergencia, familiares y amigos recuerdan a Lenny Fernández como una mujer cuya vocación por defender a los animales estuvo presente incluso en sus últimos momentos.

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