Medicina Legal confirmó que, tras el devastador terremoto ocurrido en San José del Palmar a las 7:24 de la mañana del día anterior, ha recibido un total de 160 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca. De ese total, el instituto ha abordado hasta el momento 28 cuerpos, de los cuales 22 han sido plenamente reconocidos por los equipos forenses.
De acuerdo con la información reportada en Blu Radio por la periodista Kalila Peña, las víctimas identificadas hasta el corte informado son:
Manizales
- González Fernando Alonso
- Arango Sandoval Catalina
- Henao Marín Óscar de Jesús
Pereira
- Rodas Cuadros Lina María
- Mejía Moreno Julián Andrés
- Chica Montoya Sandra Patricia
- Giraldo López Gilberto de Jesús
- Jiménez Tojica Pilar
- Moncada Aguirre Serguiña
- González Gutiérrez María
- Franco Paola Andrea
- González Guerrero Dargui
- Acosta González Ángela María
- Toro Sánchez Juan Manuel
- Largo Trejos Wilson
- Osa Hernández Luis Fernando
- Díaz Díaz Pedro Nel
- Daza Valencia Araceli
- Ramírez Quiroz Roger David
Buenaventura
- Carvajal Posada Mabel Cristina
- Correa Greso Marta Patricia
- Rosero Pretel Carlos Alberto
La mayor concentración de víctimas identificadas corresponde a personas registradas en Pereira, con 13 de los 22 casos confirmados hasta el momento. Los equipos forenses continúan trabajando en el reconocimiento de los cuerpos restantes que aún no han sido abordados dentro del total de 160 recibidos.
En medio de la emergencia, Medicina Legal también debió adaptar su operación logística. Debido a las afectaciones de infraestructura en la sede de Cali, el instituto trasladó temporalmente la prestación del servicio a los municipios de Palmira y Tuluá, donde cuentan con personal disponible para atender a la ciudadanía.
Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños
Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.
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