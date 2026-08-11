Medicina Legal confirmó que, tras el devastador terremoto ocurrido en San José del Palmar a las 7:24 de la mañana del día anterior, ha recibido un total de 160 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca. De ese total, el instituto ha abordado hasta el momento 28 cuerpos, de los cuales 22 han sido plenamente reconocidos por los equipos forenses.

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De acuerdo con la información reportada en Blu Radio por la periodista Kalila Peña, las víctimas identificadas hasta el corte informado son:

Manizales

González Fernando Alonso

Arango Sandoval Catalina

Henao Marín Óscar de Jesús

Pereira

Rodas Cuadros Lina María

Mejía Moreno Julián Andrés

Chica Montoya Sandra Patricia

Giraldo López Gilberto de Jesús

Jiménez Tojica Pilar

Moncada Aguirre Serguiña

González Gutiérrez María

Franco Paola Andrea

González Guerrero Dargui

Acosta González Ángela María

Toro Sánchez Juan Manuel

Largo Trejos Wilson

Osa Hernández Luis Fernando

Díaz Díaz Pedro Nel

Daza Valencia Araceli

Ramírez Quiroz Roger David

Buenaventura

Carvajal Posada Mabel Cristina

Correa Greso Marta Patricia

Rosero Pretel Carlos Alberto

La mayor concentración de víctimas identificadas corresponde a personas registradas en Pereira, con 13 de los 22 casos confirmados hasta el momento. Los equipos forenses continúan trabajando en el reconocimiento de los cuerpos restantes que aún no han sido abordados dentro del total de 160 recibidos.

En medio de la emergencia, Medicina Legal también debió adaptar su operación logística. Debido a las afectaciones de infraestructura en la sede de Cali, el instituto trasladó temporalmente la prestación del servicio a los municipios de Palmira y Tuluá, donde cuentan con personal disponible para atender a la ciudadanía.

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