Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El lunes 10 de agosto, un terremoto sacudió a Pereira y dejó a la ciudad sumida en una profunda emergencia. De acuerdo con el balance preliminar conocido durante la atención de la situación, se registran 66 personas fallecidas, 11 desaparecidas, seis heridas y 53 atrapadas bajo los escombros, además de 58 estructuras que colapsaron producto del sismo. Esta información fue reportada durante la coordinación de los trabajos de rescate y búsqueda que continúan adelantando los organismos de socorro, los cuales, junto a las autoridades, buscan hacer frente a una tragedia de grandes proporciones.

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En este contexto, el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, anunció la activación de dos equipos especiales de criminalística: uno de la Sijín –Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional– y otro del CTI –Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía–. El objetivo de estos grupos es adelantar de manera rápida el levantamiento de los cuerpos y su posterior traslado a Medicina Legal de Pereira. El proceso de identificación y registro de las víctimas es fundamental para ofrecer respuestas a las familias y garantizar el adecuado manejo de la emergencia.

A pesar de estos esfuerzos, el director de Medicina Legal en Pereira realizó un sondeo para establecer la capacidad de almacenamiento de cuerpos en la ciudad. Según los resultados de esta evaluación, existe el riesgo de que dichas instalaciones puedan colapsar ante el elevado número de víctimas fatales, situación que ha obligado a las autoridades a buscar lugares alternos. Dentro de las opciones que analizan se encuentran las instalaciones del Batallón San Mateo, también en Pereira, como posible sitio de acopio en caso de que los espacios en Medicina Legal no sean suficientes.

El comandante de la Policía Metropolitana hizo un llamado a toda la ciudadanía para que mantenga la calma y evite situaciones de confrontación o incidentes adicionales que puedan distraer la atención de los organismos de socorro. Reiteró la importancia de colaborar para no generar nuevas emergencias y facilitar el trabajo de quienes adelantan las labores de búsqueda, rescate, identificación y apoyo a las familias afectadas por esta tragedia, mientras el despliegue de equipos en distintos puntos de la ciudad continúa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas víctimas dejó el terremoto en Pereira según el último reporte oficial?

De acuerdo con los datos informados durante la atención de la emergencia, el terremoto en Pereira dejó 66 personas fallecidas, 11 desaparecidas, seis heridas y 53 atrapadas, además del colapso de 58 estructuras. Sin embargo, las cifras son preliminares, ya que los organismos de socorro siguen trabajando en el rescate y búsqueda de personas.

¿Qué significa Sijín y cuál es su función en emergencias como la de Pereira?

Sijín es la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional. En situaciones como la emergencia en Pereira, la Sijín participa en el levantamiento técnico de cuerpos y la investigación de las circunstancias de las muertes, apoyando el proceso de identificación junto a otros equipos especializados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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