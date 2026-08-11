Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Pereira enfrenta uno de los momentos más críticos en su historia reciente. De acuerdo con la información entregada por la Alcaldía y documentada por El Diario, se han contabilizado cerca de 55 personas fallecidas tras la emergencia que sacudió la capital de Risaralda, además de un número por determinar de heridos y una infraestructura severamente dañada. El balance oficial refleja que 18 edificaciones colapsaron por completo, mientras que otras 60 presentan daños parciales. Incluso hospitales y centros de atención médica reportan que están operando al límite de su capacidad debido al alto flujo de pacientes.

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La gravedad de la situación llevó a la administración municipal a decretar la calamidad pública y la urgencia manifiesta, mecanismos que permiten priorizar la contratación de bienes y servicios para responder a las necesidades de la emergencia. Estas medidas se complementan con la suspensión de las clases en toda la ciudad, producto de los daños detectados en varias instituciones educativas, así como la cancelación de las tradicionales Fiestas de la Cosecha, con el único fin de concentrar todos los esfuerzos en la respuesta a los damnificados.

La Alcaldía también estableció restricciones a la movilidad para facilitar las labores de rescate y atención humanitaria. Se prohibió la circulación de vehículos particulares desde las 4:00 de la tarde hasta las 5:00 de la mañana del siguiente día, aunque la restricción no aplica para motocicletas. Asimismo, se implementó un toque de queda entre las 6:00 de la tarde y las 5:00 de la mañana en zonas especialmente impactadas, como el centro de Pereira, la comuna Universidad y el subcentro de Cuba.

El alcalde informó la apertura de albergues temporales para quienes se quedaron sin vivienda y recalcó la importancia de evaluar técnicamente todas las infraestructuras afectadas. Ya inició la contratación de ingenieros y expertos para revisar las condiciones de habitabilidad de los inmuebles, incluidas vías y estructuras cercanas al aeropuerto. Sobre la posible amenaza de una avalancha en la Avenida del Río, derivada de la inestabilidad de un talud, señaló que solo un dictamen técnico permitirá establecer el riesgo real y la respuesta pertinente.

Otra de las áreas impactadas fue el Hospital Público Veterinario, que tuvo daños en sus instalaciones, aunque no suspendió completamente el servicio, y el sector de Ucumarí fue dispuesto para atender animales afectados o en abandono. Por último, las dificultades en las comunicaciones han complicado la coordinación del apoyo y la atención, por lo que el alcalde solicitó respaldo urgente del Gobierno Nacional, mientras el presidente prepara una visita para valorar de primera mano la situación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa la declaratoria de calamidad pública y urgencia manifiesta en Pereira?

La “calamidad pública y urgencia manifiesta” son mecanismos legales que habilitan a las autoridades locales para agilizar la contratación y adquisición de bienes y servicios necesarios durante emergencias, sin los trámites habituales. En el contexto de esta crisis en Pereira, permiten priorizar recursos, facilitar procesos de ayuda y responder de manera más eficiente a las necesidades de los damnificados y la infraestructura afectada.

¿Cuáles son las zonas de Pereira más afectadas por la emergencia y qué medidas se tomaron?

Las áreas más impactadas según la Alcaldía son el centro de Pereira, la comuna Universidad y el subcentro de Cuba, donde se decretó toque de queda y se han efectuado evacuaciones y evaluaciones técnicas. Además, se limitaron los desplazamientos de vehículos particulares para despejar las vías a los organismos de socorro y se habilitaron albergues temporales para quienes perdieron su vivienda.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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