Luego del intenso sismo que sacudió a diferentes regiones del país este lunes 10 de agosto, la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, envió un emotivo y contundente mensaje de solidaridad a las víctimas del evento telúrico.

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(Vea también: “Tendré buenas noticias”: De la Espriella da esperanzador mensaje para este martes en zonas afectadas)

A través de un video y una publicación compartida en su cuenta oficial de Instagram, la esposa del primer mandatario, Abelardo de la Espriella, centró su discurso en una promesa firme de acompañamiento institucional e iniciativa privada para la reconstrucción de las zonas golpeadas: “No están solos. Estamos con ustedes”.

En su declaración, la primera dama enfatizó el compromiso inmediato que ha asumido el Gobierno y la red social que lidera para atender la contingencia en los puntos más críticos de la geografía nacional, especialmente extendiendo sus condolencias a quienes sufrieron pérdidas irreparables.

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Durante la pieza audiovisual, Ana Lucía Pineda detalló las primeras acciones puestas en marcha tan pronto se conoció la magnitud del sismo que estremeció a Colombia. La primera dama destacó el despliegue logístico y la disposición de la ciudadanía para atender la emergencia.

“Un sismo sacudió a distintas regiones de Colombia. Desde el primer momento nos activamos para acompañar y ayudar a las familias damnificadas. Hemos habilitado más de 30 puntos de recolección de ayudas humanitarias”, expresó Pineda en el video.

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Asimismo, la esposa del presidente dio a conocer la hoja de ruta que se ejecutará a partir de este martes para garantizar el abastecimiento de elementos de primera necesidad en las regiones impactadas y el soporte logístico a los equipos de rescate.

“A partir de mañana comenzaremos a movilizar toneladas de alimentos no perecederos y medicamentos. También estamos gestionando alimentación para nuestros rescatistas y para los albergues dispuestos por las alcaldías”, agregó la primera dama.

En ese mismo sentido, destacó la respuesta favorable del sector gremial y empresarial, tanto dentro como fuera de las fronteras colombianas, para sumar esfuerzos frente a la catástrofe.

“Hemos recibido numerosas llamadas de empresarios nacionales e internacionales que quieren sumarse y aportar en este momento tan difícil. Ya contamos con una lista de apoyos que empezaremos a distribuir en las distintas ciudades afectadas”, mencionó.

Consciente del impacto emocional y social que deja este tipo de desastres naturales, Pineda cerró su intervención en video haciendo un llamado a la unidad del país:

“Hoy Colombia necesita de todos. Seguiremos trabajando unidos, con solidaridad, esperanza y sobre todo con la ayuda de Dios para acompañar a quienes lo han perdido todo y contribuir a reconstruir sus vidas y sus hogares. Gracias a todas las personas que se han unido a esta causa”, concluyó.

Activación de la red ‘Tigresas de la Patria’ y condolencias a las víctimas

Además de las declaraciones ofrecidas en el video, la primera dama acompañó la publicación con un texto en el que recalcó el enfoque humano y espiritual frente al dolor causado por la tragedia, manifestando su dolor por las personas fallecidas.

“Me uno en oración y solidaridad con todas las familias afectadas por el sismo que sacudió diferentes regiones de Colombia, especialmente con quienes hoy lloran la partida de un ser querido”, escribió la primera dama.

Como parte de las estrategias particulares de atención inmediata, Pineda confirmó la habilitación de infraestructura propia para la recepción y acopio de insumos de primera necesidad.

“También he activado nuestra red solidaria Tigresas de la Patria, con puntos de acopio para llevar ayudas humanitarias a las familias afectadas”, agregó.

Con la frase “No están solos. Estamos con ustedes”, la primera dama Ana Lucía Pineda reafirmó la presencia institucional de la administración nacional en las zonas de desastre, coordinando esfuerzos entre el sector privado, la gestión de emergencia y la iniciativa social para atender con celeridad la crisis humanitaria que atraviesa el país.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.