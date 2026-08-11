Mientras el país intenta asimilar la magnitud de la tragedia tras el violento terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, los testimonios desde el terreno comienzan a revelar la profundidad de la crisis que enfrentan los ciudadanos en las zonas más afectadas. Aurelio Suárez, reconocido panelista y residente de Pereira, capital del departamento de Risaralda, se convirtió en la voz de miles de pereiranos al describir en Blu Radio el escenario apocalíptico que se vive en la ciudad tras el sismo, una situación que, según su cruda valoración, no se solucionará en el corto plazo, pues asegura que la reconstrucción de la ciudad tomará años.

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El analista relató cómo la vida cotidiana ha sido reemplazada por una lucha constante por la sobrevivencia, marcada por la ausencia total de servicios esenciales. Según narró Suárez, en la ciudad no hay energía eléctrica ni suministro de gas, y las comunicaciones son prácticamente inexistentes dentro de los hogares, obligando a los ciudadanos a desplazarse hasta parques o parqueaderos a cielo abierto para lograr captar un mínimo de señal de telefonía móvil. Este panorama de aislamiento ha transformado la convivencia comunitaria, donde los vecinos han tenido que organizarse para alimentarse de manera colectiva, preparando sancochos en las áreas comunes de los edificios que cuentan con plantas eléctricas o zonas dispuestas para ello, intentando mitigar el impacto de una crisis que parece no tener un final inmediato a la vista.

El terror vivido durante el sismo tuvo una de sus expresiones más aterradoras en el sistema de transporte de la ciudad. Suárez compartió la desgarradora historia de un vecino suyo, un ingeniero que se encontraba en el Megacable al momento del temblor. El sistema se detuvo abruptamente, dejando a los pasajeros suspendidos a 80 metros de altura durante ocho horas, en una espera angustiante sin saber si la estructura resistiría las réplicas. Historias como esta se multiplican por toda Pereira, donde la infraestructura urbana ha mostrado su fragilidad; muchos semáforos no funcionan, no hay alumbrado público en gran parte del casco urbano y el daño en las fachadas de edificios y establecimientos comerciales es evidente en casi cada cuadra.

La situación es especialmente alarmante debido a la escasez de vivienda habitable, pues muchas casas y apartamentos han quedado con afectaciones estructurales graves tras el sacudón telúrico. Suárez enfatizó que, aunque su situación personal es excepcional dentro de la tragedia, el sufrimiento de la mayoría de los pereiranos es profundo y generalizado. Mientras el Gobierno Nacional coordina las labores de emergencia y la atención a las más de 169 víctimas mortales reportadas a nivel nacional, la ciudad de Pereira se mantiene en una tensa calma, lidiando con la falta de servicios básicos y la incertidumbre de un futuro inmediato que exige una reconstrucción masiva, mientras los ciudadanos intentan ayudarse entre sí para superar los días más oscuros en la historia reciente de la capital risaraldense.

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