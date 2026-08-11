El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) reportó una afectación significativa en el servicio de telefonía móvil en siete departamentos de Colombia.

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Según el informe, 3.403 estaciones base se encuentran indisponibles de un total de 7.379, lo que representa una afectación agregada del 46,1 %.

Risaralda es el departamento con mayor impacto relativo: 486 de sus 631 estaciones base están fuera de servicio, equivalente al 77 %.

Le sigue Valle del Cauca, donde 2.014 de 3.486 estaciones presentan indisponibilidad, correspondiente al 57,8 %. En Quindío, 177 de 400 estaciones están afectadas, es decir, el 44,3 %.

También se registran afectaciones importantes en Cauca, con el 40,8 % de sus estaciones indisponibles; Caldas, con el 28 %; y Chocó, con el 24,7 %.

Tolima presenta el menor nivel de afectación entre los siete departamentos analizados, con 149 estaciones fuera de servicio de un total de 1.078, equivalente al 13,8 %.

El reporte evidencia que la infraestructura de comunicaciones continúa enfrentando interrupciones importantes, especialmente en el Eje Cafetero y el suroccidente del país, zonas afectadas por el fuerte sismo registrado en Colombia.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.