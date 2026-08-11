El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) reportó una afectación significativa en el servicio de telefonía móvil en siete departamentos de Colombia.
Según el informe, 3.403 estaciones base se encuentran indisponibles de un total de 7.379, lo que representa una afectación agregada del 46,1 %.
#NACIÓN | La señal móvil en Colombia presenta una afectación del 46% en los departamentos afectados por el terremoto.
Risaralda es la ciudad más afectada. https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/TtEYtGOKz7
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 11, 2026Lee También
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Risaralda es el departamento con mayor impacto relativo: 486 de sus 631 estaciones base están fuera de servicio, equivalente al 77 %.
Le sigue Valle del Cauca, donde 2.014 de 3.486 estaciones presentan indisponibilidad, correspondiente al 57,8 %. En Quindío, 177 de 400 estaciones están afectadas, es decir, el 44,3 %.
También se registran afectaciones importantes en Cauca, con el 40,8 % de sus estaciones indisponibles; Caldas, con el 28 %; y Chocó, con el 24,7 %.
Tolima presenta el menor nivel de afectación entre los siete departamentos analizados, con 149 estaciones fuera de servicio de un total de 1.078, equivalente al 13,8 %.
El reporte evidencia que la infraestructura de comunicaciones continúa enfrentando interrupciones importantes, especialmente en el Eje Cafetero y el suroccidente del país, zonas afectadas por el fuerte sismo registrado en Colombia.
Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños
Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.
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