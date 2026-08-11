El terremoto que sacudió a Colombia dejó graves afectaciones en infraestructura en ciudades como Manizales, Pereira, Cali y Quibdó, donde las autoridades continúan evaluando los daños y atendiendo la emergencia.

Sigue a PULZO en Discover

En varias zonas se reportan edificaciones colapsadas, viviendas evacuadas, hospitales afectados y daños en infraestructura pública y religiosa.

En Manizales, el alcalde Jorge Eduardo Rojas confirmó la muerte de cinco personas y advirtió que la atención de la emergencia podría extenderse durante varias semanas.

La magnitud de los daños llevó a la Alcaldía a solicitar el apoyo de 500 ingenieros para revisar más de 2.000 edificios que presentan algún tipo de afectación y determinar cuáles son seguros para ser habitados.

Mientras avanzan las inspecciones estructurales, los organismos de socorro mantienen desplegados equipos para atender a la población y reducir los riesgos asociados a posibles nuevos daños.

En Cali también se activaron mecanismos de apoyo. Las autoridades hicieron un llamado a ingenieros civiles, estructurales y arquitectos voluntarios para que se sumen a las labores de evaluación y atención de la emergencia.

Los profesionales interesados en ayudar deben acudir a la sede de la Cruz Roja en su correspondiente ciudad o municipio.

Además, residentes de distintas ciudades han organizado centros de acopio para recibir alimentos, agua, elementos de seguridad y otras ayudas destinadas a las familias afectadas por el terremoto.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.