Ya pasaron más de 24 horas desde que se presentó el terremoto de 7.4 en Colombia, el más fuerte de todo el siglo XXI, que afectó a gran parte del país, pues los departamentos más afectados fueron Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Quindío y más.

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Desde ese mismo instante y viendo la gravedad de la situación se activaron todos los protocolos de urgencia por parte de las autoridades para tratar de rescatar a la mayor cantidad de personas con vida, teniendo en cuenta que varios edificios colapsaron y cientos de colombianos quedaron bajo los escombros.

Conforme pasan las horas las noticias no son tan alentadoras porque la cifra de personas fallecidas desafortunadamente sigue subiendo.

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Cuántos fallecidos van por el terremoto en Colombia

Según la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, con corte a las 7:00 de la mañana de este martes, 11 de agosto, ya se han registrado un total de 181 personas fallecidas, tal como reportaron las alcaldías municipales, Servicio Geológico Colombiano y la UNGRD.

Las cifras por ciudades marcha así:

72 personas en Pereira.

5 personas en Manizales.

95 personas en Cali.

9 personas en Quibdó.

Además, van registradas más de 1.310 personas lesionadas, en su mayoría en la capital del Valle del Cauca, y cinco de las 32 capitales del país se mantienen en alerta roja.

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Por otro lado, vale destacar que se mantienen seis aeropuertos suspendidos, como lo son Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.