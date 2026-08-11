El fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto provocó graves afectaciones en la infraestructura de varios aeropuertos del país, especialmente en Pereira y Armenia.

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La Aeronáutica Civil informó que 10 terminales aéreas presentaron daños y permanecieron bajo evaluación para determinar si existen riesgos estructurales.

Entre los aeropuertos afectados están los de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura.

Por razones de seguridad, las operaciones aéreas fueron suspendidas temporalmente mientras equipos especializados inspeccionaban las instalaciones y atendían las emergencias.

En el aeropuerto Matecaña, de Pereira, se reportaron de manera preliminar personas heridas, algunas de las cuales habrían quedado atrapadas bajo estructuras que colapsaron debido al movimiento telúrico.

Las autoridades adelantaron labores de rescate, retiro de escombros y evaluación de los daños.

El sismo tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar, en Chocó, y fue sentido con fuerza en diferentes regiones del país.

En Cali, el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón también suspendió sus operaciones durante más de dos horas.

Sin embargo, Aerocivil confirmó posteriormente la recuperación del servicio tras restablecer completamente el suministro eléctrico y superar las afectaciones ocasionadas por el terremoto.

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Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.