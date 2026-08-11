El hombre fue localizado durante la madrugada de este martes en el barrio Capri, donde dos edificaciones de cinco pisos colapsaron tras el fuerte sismo de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia. Bomberos de Bogotá continúa con las labores de búsqueda.

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Las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto dejaron una noticia alentadora en Cali: un hombre de 35 años fue encontrado con vida entre los escombros de dos edificaciones que colapsaron en el barrio Capri.

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El rescate se concretó aproximadamente a las 3:57 de la madrugada de este martes, después de varias horas de trabajo por parte del equipo de Búsqueda y Rescate Urbano del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, que se desplazó hasta la capital del Valle del Cauca para apoyar la emergencia.

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La información fue confirmada por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien destacó el trabajo de los organismos de socorro y señaló que el hombre rescatado fue identificado como Carlos Esteban Rebolledo.

“La solidaridad y el trabajo en equipo salvan vidas”, señaló Galán en una publicación en X, donde informó que el paciente presentaba algunas lesiones leves y estaba recibiendo atención médica, pero se encontraba fuera de peligro.

La solidaridad y el trabajo en equipo salvan vidas. Desde ayer, el equipo de Búsqueda y Rescate Urbano de @BomberosBogota ha trabajado sin descanso en Cali. Esta madrugada, sobre las 3:57 am, lograron rescatar con vida a un hombre de 35 años de los escombros. Carlos Esteban… pic.twitter.com/1CsD5zRBWh — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 11, 2026

El rescate fue realizado luego de que los equipos especializados efectuaran una evaluación de la estructura y detectaran señales que indicaban que podía haber sobrevivientes bajo los restos.

El cabo Carlos Castro, integrante del equipo de Bomberos de Bogotá, explicó que en el operativo participaron 63 personas, entre rescatistas, personal médico y dos caninos especializados.

“Hicimos la evaluación del edificio, identificamos a una persona con vida, logramos rescatarla y ya fue entregada a su familia”, explicó el uniformado.

Sin embargo, la emergencia todavía no termina. Castro confirmó que otra persona fue localizada entre los escombros, por lo que los organismos de socorro continúan trabajando para llegar hasta ella.

“Tenemos a otra persona ubicada, se están haciendo las labores”, indicó.

Además, los equipos tienen previsto realizar nuevos barridos con los perros especializados y utilizar equipos tecnológicos, entre ellos un escáner, con el propósito de determinar si existen más personas atrapadas.

#ACTUALIDAD El Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá, lograron en las últimas horas el rescate de un hombre con vida, entre los escombros de dos edificios de cinco pisos que colapsaron en el barrio Capri, al sur de Cali.https://t.co/vwS5QSGs2p pic.twitter.com/2A9hcDtMme — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 11, 2026

Los organismos de emergencia trabajan desde el lunes en diferentes puntos de Cali afectados por el terremoto, uno de los movimientos sísmicos más fuertes registrados recientemente en el país.

El sismo ocurrió a las 7:34 de la mañana del 10 de agosto, con epicentro en Chocó, y provocó afectaciones en varias ciudades, entre ellas Cali, Pereira, Manizales y Quibdó. Los primeros balances conocidos este martes reportan más de 130 personas fallecidas y alrededor de 570 heridas, aunque las cifras continúan en actualización mientras avanzan las labores de búsqueda.

En Cali, además, se han reportado estructuras colapsadas y personas que permanecen desaparecidas o podrían encontrarse bajo los escombros. Un reporte de Noticias Caracol señaló inicialmente 188 personas reportadas como desaparecidas en la ciudad, cifra que debe ser contrastada y actualizada por las autoridades a medida que avanzan las labores de rescate.

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El hallazgo de Carlos Esteban Rebolledo mantiene la esperanza de los equipos de emergencia de encontrar a más personas con vida. Por ello, los rescatistas mantienen protocolos de búsqueda cuidadosos para evitar nuevos desprendimientos y garantizar la seguridad de quienes trabajan en la zona.

La operación continuará durante las próximas horas con apoyo de los caninos de búsqueda, equipos especializados y tecnología para detectar posibles señales de vida.

Mientras tanto, las autoridades mantienen el llamado a la ciudadanía para mantenerse alejada de las edificaciones afectadas y permitir que los organismos de socorro desarrollen las labores de rescate y evaluación estructural.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.