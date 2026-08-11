Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Chocó vive una de las tragedias más graves de su historia reciente tras el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó la región el 10 de agosto, según información recogida por El Diario y citando al Servicio Geológico Colombiano. La emergencia, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar a una profundidad aproximada de 103 kilómetros, ha dejado hasta el momento 13 víctimas mortales, 119 personas heridas y cinco desaparecidos, de acuerdo con reportes de las autoridades departamentales.

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Entre las víctimas se encuentra Mateo Valencia Valencia, un niño de seis años, hijo del alcalde de Bahía Solano, Jairson Leonel Valencia Pinilla, y de la gestora social Yirley Valencia. El menor falleció tras el colapso de la edificación donde se encontraba durante el sismo, tragedia que ha causado gran conmoción en la región. La Alcaldía de Bahía Solano emitió un mensaje de condolencia pública dirigido a la familia del mandatario local.

La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, detalló que más de 1.500 personas resultaron afectadas y hay al menos 1.300 viviendas con daños, aunque estas cifras podrían modificarse conforme los equipos de rescate y evaluación logren ingresar a zonas incomunicadas. Además, se reportaron afectaciones considerables en edificios oficiales, viviendas, instituciones educativas e infraestructuras públicas y privadas, especialmente en municipios como Quibdó e Istmina, de acuerdo con datos suministrados por la Gobernación. En muchos sectores, las complicaciones aumentaron por los cortes de energía y las fallas en los servicios de comunicación, lo cual ha dificultado consolidar un balance definitivo.

El sistema de salud, fuertemente exigido por el número de heridos, ha tenido que gestionar traslados de pacientes en estado crítico hacia Medellín, Antioquia. La Gobernación solicitó suministros médicos de urgencia y productos vitales, como sangre y material de sutura, ante el incremento de afectados. En paralelo, el Gobierno nacional anunció la llegada de rescatistas, personal de la Fuerza Pública, ingenieros y equipos especializados con binomios caninos, además de ayudas económicas para quienes perdieron sus hogares. El Ministerio de Vivienda inició evaluaciones para definir subsidios de arriendo temporales a las familias cuyos inmuebles quedaron inhabitables.

A pesar de los esfuerzos y el envío de ayudas, en Chocó persiste la incertidumbre por el acceso restringido a diversas comunidades rurales. Las autoridades insisten en que las cifras permanecen en revisión debido a las dificultades para obtener información en el interior del departamento y en otras regiones afectadas del país, donde el balance nacional ya contabiliza al menos 132 fallecidos y más de 570 heridos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los municipios más afectados por el terremoto en Chocó?

Quibdó e Istmina figuran entre los municipios con más daños, según la gobernadora Nubia Carolina Córdoba. Sin embargo, otras localidades también presentan afectaciones en viviendas, instituciones y edificaciones oficiales, aunque el acceso limitado dificulta saber con exactitud la magnitud del desastre en varias zonas.

¿Qué apoyos ofreció el Gobierno a los damnificados del terremoto en Chocó?

El Gobierno anunció el envío de rescatistas, equipos de la Fuerza Pública, ingenieros y binomios caninos, así como recursos económicos y subsidios temporales de arriendo para las familias cuyas viviendas quedaron inhabitables. Además, se garantizó el suministro de insumos médicos e inició la caracterización de los damnificados para la entrega de ayudas.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.