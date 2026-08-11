Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El terremoto que sacudió el Eje Cafetero este lunes 10 de agosto desató una emergencia de grandes proporciones en municipios como Pereira, Dosquebradas y La Virginia, donde las consecuencias se manifestaron rápidamente a través de evacuaciones, restricciones, modificación de servicios y un intenso despliegue de apoyo institucional.

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De acuerdo con el reporte de El Diario, desde las 7:34 de la mañana, hora en la que se registró el sismo, autoridades y organismos de socorro activaron puestos de mando y coordinaron la evacuación de centros hospitalarios, instituciones educativas y edificios públicos. En Pereira, el Hospital Universitario San Jorge se vio especialmente afectado: se cerraron pisos superiores y se inhabilitaron decenas de camas, mientras las urgencias recibían a 72 personas heridas, entre ellas menores de edad y varios fallecidos. También fue necesario evacuar pacientes y personal de clínicas dañadas, mantener operaciones en parqueaderos y gestionar una solución por la falta de gas para la cocina hospitalaria. El gobierno nacional anunció, según la misma fuente, la llegada de un hospital de campaña y plantas eléctricas para atender necesidades inmediatas, así como un camión refrigerado ante el colapso de la morgue.

El impacto del terremoto obligó a suspender servicios clave de transporte como Megacable y Megabús y limitar la operación aérea en el Aeropuerto Internacional Matecaña, donde se evacuó la terminal y solo se permitió el arribo de vuelos humanitarios. Varias infraestructuras reportaron daños estructurales, como colapso de techos y ruptura de vidrios, y se decretaron toques de queda, Día sin Carro y suspensión de clases mientras culminan las inspecciones técnicas a los inmuebles.

El balance de afectación material y humana continuó en consolidación al cierre de la jornada. De acuerdo con el Puesto de Mando Unificado, se reportaban 66 fallecidos, 11 desaparecidos, 6 heridos, 53 personas atrapadas y 58 colapsos estructurales solo en Risaralda. Las labores de rescate y verificación fueron reforzadas por el arribo de bomberos y rescatistas de otras regiones. El compromiso del Gobierno Nacional fue reiterado por el ministro del Interior, quien aseguró ayuda para la recuperación de la infraestructura y recursos especiales.

En Dosquebradas, los daños llevaron a establecer calamidad pública y urgencia manifiesta: más de 250 viviendas perjudicadas, siete personas fallecidas y afectaciones en 20 instituciones educativas. En La Virginia, las autoridades informaron una muerte, decenas de heridos y habilitaron albergues temporales. Además, en Chocó, la Gobernación informó daños materiales, heridos, desaparecidos y graves afectaciones en comunicaciones y servicios. Las restricciones nocturnas y suspensión de actividades se extendieron a todo el territorio afectado mientras la evaluación técnica de edificaciones y la atención a los damnificados se mantenían como prioridad.

La prestación de servicios (como gas y atención ambulatoria en clínicas) fue limitada en distintos sectores, priorizando urgencias y acciones humanitarias. Equipos médicos y personal de rescate permanecieron en articulación constante para atender a la población, mientras las autoridades insistieron en respetar restricciones y colaboraron activamente en las labores de búsqueda y apoyo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas personas resultaron afectadas por el sismo en Pereira y el Eje Cafetero?

Según las cifras consolidadas por el Puesto de Mando Unificado y el reporte de El Diario, el terremoto dejó en Risaralda 66 personas fallecidas, 11 desaparecidas, seis heridas, 53 atrapadas y 58 estructuras colapsadas. En Dosquebradas hubo al menos siete fallecidos y más de 250 viviendas afectadas. La Virginia registró una persona muerta y 30 heridas. Estas cifras son preliminares y las autoridades continúan su consolidación a medida que avanzan las labores de rescate y verificación.

¿Qué medidas adoptaron las autoridades tras el terremoto en el Eje Cafetero?

Las autoridades locales y nacionales decretaron toques de queda, suspensión de clases, calamidad pública y urgencia manifiesta para facilitar recursos y ayudas. Además, se evacuaron hospitales, se suspendieron servicios de transporte masivo y operación aérea, y se habilitaron albergues temporales. El Gobierno Nacional destinó hospitales de campaña, plantas eléctricas y brigadas especializadas de apoyo y rescate.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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