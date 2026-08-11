Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, informó este lunes sobre el fallecimiento de tres niños a causa del colapso de una pared durante un movimiento telúrico que sacudió la región. Este trágico hecho es parte de la grave emergencia que afecta al departamento, donde, según el balance preliminar más reciente, se han registrado 27 personas muertas tras el sismo. A nivel nacional, la suma de víctimas mortales asciende a 71, con casos reportados en Risaralda, Valle del Cauca y Chocó, de acuerdo con datos oficiales entregados por las autoridades locales.

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La información fue proporcionada por la gobernadora Toro desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), lugar desde el cual las instituciones de emergencia continúan coordinando las acciones de respuesta y manejando la actualización constante del balance de daños. El PMU es un espacio donde confluyen diferentes autoridades y organismos para centralizar las decisiones en situaciones de desastres, permitiendo dar respuestas más rápidas y organizadas a las comunidades afectadas.

En esta oportunidad, el PMU fue instalado en las instalaciones de la Cruz Roja, organización que, junto con la Gobernación del Valle, la Alcaldía de Cali, los organismos de socorro y el Gobierno Nacional, está trabajando de manera unificada. El objetivo de esta articulación es brindar atención inmediata y oportuna tanto en la evaluación de daños como en el acompañamiento de las familias damnificadas.

Por su parte, Dilian Francisca Toro indicó que los equipos de emergencia mantienen sus operaciones en distintos municipios impactados por el movimiento telúrico. Las labores se centran en establecer un panorama claro sobre el número de afectados, daños estructurales, y necesidades prioritarias de la población. Adicionalmente, las autoridades insisten en la importancia de que la ciudadanía permanezca serena y siga las orientaciones entregadas mediante canales oficiales, especialmente ante la posibilidad de que se registren réplicas y otras situaciones derivadas.

Este balance preliminar subraya la magnitud del impacto que ha dejado el sismo en la región, así como la necesidad de una acción interinstitucional rápida y efectiva para mitigar los efectos de una emergencia que ha enlazado a varias entidades del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas personas han muerto por el sismo en el Valle del Cauca y a nivel nacional?

Según el más reciente balance oficial, en el Valle del Cauca han fallecido 27 personas debido al sismo, mientras que la cifra total de víctimas mortales en el ámbito nacional se eleva a 71, distribuidas en los departamentos de Risaralda, Valle del Cauca y Chocó.

¿Qué es un Puesto de Mando Unificado (PMU) y cuál es su función en emergencias?

Un Puesto de Mando Unificado (PMU) es un centro temporal donde se concentran las autoridades y organismos responsables durante una emergencia o desastre, para coordinar acciones, recopilar información y tomar decisiones que permitan atender de manera eficiente a la población afectada y responder ante las necesidades causadas por la situación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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