Por: El Espectador

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El Valle del Cauca atraviesa una grave emergencia tras el terremoto que sacudió la región, afectando especialmente a Cali, su capital. Conforme a la información entregada por el presidente Abelardo de la Espriella, la magnitud del desastre ha dejado un saldo de 35 personas fallecidas, 700 heridos, 5.000 viviendas dañadas o destruidas y 188 ciudadanos reportados como desaparecidos. El mandatario manifestó que articulará la acción entre el gobierno nacional, departamental y municipal, centrando los esfuerzos en la localización de los desaparecidos, muchos de ellos aún bajo los escombros.

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De acuerdo con lo revelado en el boletín oficial y por petición de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, a Cali han llegado 228 rescatistas, varios caninos especializados y 105 ingenieros militares para sumarse a las tareas de búsqueda y reconstrucción. Las afectaciones abarcan no solo viviendas: tres hospitales han colapsado, otros 18 presentan graves daños, 39 centros educativos sufrieron afectaciones y el aeropuerto opera de manera restringida por averías severas. Al mismo tiempo, los recientes saqueos obligaron al despliegue de 1.000 efectivos militares para reforzar la seguridad en las áreas comprometidas.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó que 40 edificios se desplomaron completamente y que ya han podido rescatar 37 personas. Además, anunció la llegada de 600 miembros adicionales de las Fuerzas Armadas, procedentes de varias ciudades, para fortalecer el apoyo. Entre las medidas inmediatas, Eder decretó un toque de queda desde las 8:00 p.m. hasta las 6:00 a.m., exceptuando de la restricción a rescatistas, personal médico, prensa y servicios esenciales.

Como parte del plan de respuesta, las autoridades replicarán el mecanismo aplicado en el Chocó, beneficiando a los damnificados con subsidios para reubicación temporal y posterior recuperación de las viviendas. Adicionalmente, se reforzará el suministro de plantas eléctricas, agua y carpas para enfrentar la contingencia. El presidente de la Espriella designó a líderes nacionales como Elsa Noguera, ministra de Transporte; Maria Fernanda Santa, viceministra de infraestructura; y Carlos Suárez como coordinadores directos en la región. Además, según lo anunciado por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, en Pereira se ha fortalecido el apoyo logístico con carrotanques, combustible y una planta eléctrica de 250 caballos para el hospital Santa Mónica, acciones coordinadas también por la primera dama Ana Lucía Pineda y la gerente de regiones Valerie Lafaurie.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas de emergencia aplicó el gobierno tras el terremoto en el Valle del Cauca?

El gobierno nacional, en coordinación con autoridades departamentales y municipales, enfocó acciones en la búsqueda de desaparecidos bajo los escombros, el refuerzo de los equipos de rescate con ingenieros militares y caninos, la distribución de subsidios para que los afectados puedan mudarse y recuperación futura de sus viviendas, además de la llegada de plantas eléctricas, agua, y carpas, y el despliegue de más fuerzas militares por los saqueos en la región.

¿Cuál es el impacto en los servicios públicos y hospitalarios de Cali tras el terremoto?

El terremoto provocó el colapso de tres hospitales y afectó a otros 18 establecimientos de salud, así como al menos 39 centros educativos y el aeropuerto, que funciona de forma restringida. Para mantener la atención hospitalaria, se enviaron plantas eléctricas y apoyos logísticos, mientras el personal de salud y voluntarios cuentan con autorización para movilizarse durante el toque de queda.

Videos del terremoto en Venezuela

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.