Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Comfamiliar Risaralda evacuó parte de su clínica tras el terremoto del lunes 10 de agosto de 2026 y confirmó daños en su infraestructura, lo que obligó a la activación inmediata de los protocolos de emergencia. La entidad, de acuerdo con un comunicado oficial de la Caja de Compensación Familiar y su clínica, realizó la evacuación de forma organizada, enfocándose en salvaguardar a pacientes, empleados y visitantes, redirigiéndolos a zonas consideradas seguras dentro y cerca de la misma institución.

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Según la información compartida por Comfamiliar Risaralda, 130 pacientes del servicio de urgencias fueron atendidos y redistribuidos dentro de las instalaciones, permaneciendo bajo constante supervisión médica. Por otro lado, 210 pacientes de hospitalización fueron evacuados y atendidos por personal médico de la entidad, en áreas temporales adecuadas para su cuidado. Además, 95 pacientes fueron trasladados hasta el antiguo Colegio La Enseñanza, ubicación habilitada como punto de apoyo durante esta emergencia. Un grupo de 10 pacientes pediátricos que requerían oxígeno fue atendido prioritariamente en la zona de hemodinamia y reanimación, garantizando la continuidad de los tratamientos más críticos.

Finalizada la evacuación, la institución identificó afectaciones estructurales en su edificación y, por esta razón, un equipo de especialistas realiza actualmente una evaluación técnica integral, cuyo resultado será decisivo para determinar la seguridad del inmueble y los pasos a seguir en los próximos días. Mientras tanto, los grupos asistenciales, administrativos y de mantenimiento trabajan coordinadamente para asegurar la atención de los pacientes y restablecer la operación normal de los servicios en cuanto sea seguro hacerlo.

La emergencia es consecuencia directa del sismo de magnitud 7,4 y profundidad de 96 kilómetros, ocurrido a las 7:34 de la mañana, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, de acuerdo con el boletín del Servicio Geológico Colombiano citado por El País. Este temblor causó afectaciones significativas en varias regiones, golpeando con más fuerza el Eje Cafetero y, en particular, a la ciudad de Pereira.

En Pereira, la situación se agravó por el daño en edificaciones y la presión sobre el sistema hospitalario. Según el Puesto de Mando Unificado, Comfamiliar, el Hospital Universitario San Jorge y la Clínica Los Nevados operaron al límite de su capacidad. Además, se reportó el colapso de 65 edificaciones en el área metropolitana y la alcaldía estableció restricciones a la movilidad y suspendió clases para facilitar el trabajo de los organismos de emergencia. Comfamiliar Risaralda enfatizó que continuará informando sobre la situación, agradeciendo la comprensión de la ciudadanía.

¿Qué daños estructurales reportó la Clínica Comfamiliar Risaralda tras el terremoto?

La Clínica Comfamiliar Risaralda identificó afectaciones estructurales en su edificación tras el terremoto, según informes oficiales. En respuesta, se ejecutó una evacuación preventiva y actualmente un grupo especializado realiza una evaluación técnica integral para determinar el nivel de daño y las condiciones de seguridad antes de reanudar completamente los servicios.

¿Cómo fue la evacuación de pacientes en Pereira después del terremoto de magnitud 7,4?

Luego del terremoto de magnitud 7,4, la evacuación en Pereira fue organizada y priorizada en función de la seguridad de los pacientes y el personal. En la Clínica Comfamiliar Risaralda, 130 pacientes de urgencias y 210 de hospitalización fueron atendidos y reubicados dentro o cerca de la institución, mientras 95 fueron trasladados a un punto de apoyo y 10 pediátricos críticos recibieron atención inmediata, de acuerdo con el comunicado de la entidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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