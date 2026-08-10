Por: El Espectador

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El gobierno nacional, bajo el liderazgo del ministro del Interior, Rodrigo Lara, diseñó la primera estrategia para afrontar la crisis provocada por el terremoto en Pereira. Lara fue designado por el presidente Abelardo de la Espriella como el responsable de coordinar las acciones en Risaralda, epicentro de una emergencia que movilizó al Ejecutivo y a varias autoridades regionales. Entre las primeras medidas, el ministro detalló la inminente llegada de carrotanques, medicamentos y combustible, esenciales para mantener en funcionamiento las plantas eléctricas de la red privada hospitalaria. Además, anunció que el hospital Santa Mónica recibirá muy pronto una planta eléctrica de 250 caballos. En esta misión, acompañan a Lara la primera dama, Ana Lucía Pineda, Tatiana Céspedes (esposa del vicepresidente) y Valerie Lafaurie, gerente de regiones, todas ellas implicadas en la coordinación de ayudas para mitigar el impacto de la catástrofe, según información de El Espectador.

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El gobierno movilizó a 95 bomberos de distintas ciudades, y se espera la llegada de otros 65 rescatistas del equipo Usar —Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano— provenientes de Rionegro, Antioquia. A esto se suma el despliegue de dos pelotones del ejército nacional que arribarán el martes temprano, mientras en Dosquebradas y Pereira ya hacen presencia 57 policías expertos en rescate de personas. La Policía busca reforzar la seguridad en las zonas de baja energía eléctrica, por lo que incrementará los patrullajes con 600 efectivos adicionales.

Adicionalmente, el martes llegará un hospital de campaña con 28 camas mediante un avión de la Fuerza Aérea, junto con otra planta eléctrica, y se hace gestión para lograr un camión refrigerado Thermo King ante el colapso de la morgue. Aunque la pista del aeropuerto de Pereira no presenta daños estructurales, sí son evidentes las afectaciones en vidrios, paredes y pilares, lo que impide su utilización inmediata. Sin embargo, al contar con fluido eléctrico, se espera poder habilitar la torre de control, según lo informado por el propio ministro del Interior.

Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella se encuentra en Cali, trabajando con su gabinete y funcionarios regionales para definir la respuesta en el Valle del Cauca tras el terremoto de magnitud 7,4. Alejandro Eder, alcalde de Cali, reiteró que las autoridades continuarán colaborando para garantizar la seguridad de las familias y los rescatistas, y proseguirán la búsqueda de personas atrapadas bajo los escombros.

Mientras tanto, en Bogotá, Honorio Henríquez, presidente del Senado, instó a sus colegas a donar un salario para ayudar a las familias damnificadas y anunció la conformación de una comisión bicameral de apoyo y seguimiento a la reconstrucción tras la tragedia. El Congreso tiene, además, en su agenda la elección del nuevo contralor general de la Nación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales medidas del gobierno de Abelardo de la Espriella tras el terremoto en Pereira?

El gobierno central, liderado por el presidente Abelardo de la Espriella y el ministro del Interior, Rodrigo Lara, desplegó recursos como carrotanques, medicamentos, combustible, así como la llegada de bomberos, rescatistas del Usar, pelotones del ejército y policías. Además, se prevé la entrega de un hospital de campaña y equipamiento para la morgue, a fin de atender la emergencia sanitaria y de rescate en Pereira y sus alrededores.

¿Qué significa Usar y cuál es su papel en la atención de emergencias?

Usar corresponde a la Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano, un grupo especializado en operaciones de rescate en estructuras colapsadas tras desastres como terremotos. Su misión es localizar, acceder y salvar a personas que se encuentran bajo escombros, utilizando equipos técnicos y procedimientos avanzados para actuar con rapidez y eficacia en situaciones de alto riesgo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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