El fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto continúa teniendo movimientos posteriores. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que, hasta las 6:30 de la tarde, se habían registrado 47 réplicas en la zona donde ocurrió el sismo principal.

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El organismo explicó que estos movimientos son normales después de un terremoto de gran magnitud y señaló que es probable que continúen ocurriendo durante los próximos días.

La información llega mientras los organismos de emergencia siguen atendiendo las graves afectaciones provocadas por el sismo, que tuvo una profundidad de 103 kilómetros y cuyo epicentro fue localizado en San José del Palmar, Chocó.

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2️⃣¿Qué es una réplica y cuántas hubo? Las réplicas son movimientos sísmicos de magnitud menor, posteriores a un sismo y que ocurren en la misma región. Estas pueden durar días, semanas o incluso meses, pues se sigue liberando energía hasta que las zonas aledañas al área de… — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 11, 2026

¿Qué son las réplicas de un terremoto?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, las réplicas son movimientos sísmicos de menor magnitud que ocurren después de un sismo y en la misma región donde se produjo el movimiento principal.

Estos fenómenos hacen parte del proceso de liberación de energía que se presenta después de un terremoto.

El SGC explicó que las réplicas ocurren mientras las zonas cercanas al área de ruptura del sismo principal buscan alcanzar nuevamente un estado de equilibrio.

Por esa razón, que se registren nuevos movimientos después de un terremoto fuerte no significa necesariamente que se esté produciendo un nuevo terremoto independiente.

¿Cuántas réplicas ha habido después del terremoto?

El SGC informó que hasta las 6:30 p. m. de este lunes había contabilizado 47 réplicas relacionadas con el sismo de magnitud 7,4.

La réplica de mayor magnitud registrada hasta ese momento fue de 4,8, una cifra considerablemente inferior a la del terremoto principal.

El organismo señaló que es probable que continúen presentándose estos movimientos, por lo que recomendó mantenerse atento a la información oficial sobre la actividad sísmica.

La cantidad y magnitud de las réplicas puede cambiar a medida que los instrumentos de monitoreo registren nuevos eventos en la zona.

¿Cuánto tiempo pueden durar las réplicas?

Una de las principales dudas después de un terremoto es cuánto tiempo pueden seguir ocurriendo movimientos.

El Servicio Geológico Colombiano explicó que las réplicas pueden durar días, semanas o incluso meses. Esto se debe a que después del sismo principal continúa un proceso de liberación de energía y ajuste en las zonas cercanas al área donde ocurrió la ruptura.

Por eso, el hecho de que continúen registrándose réplicas no permite establecer por sí solo que vaya a ocurrir un terremoto de mayor magnitud.

En el caso del movimiento registrado este lunes, las autoridades mantienen el monitoreo de la actividad sísmica mientras los organismos de emergencia continúan trabajando en las zonas afectadas.

El SGC informó que el terremoto ocurrió a las 7:34 a. m., tuvo magnitud 7,4, una profundidad de 103 kilómetros y su epicentro estuvo ubicado en San José del Palmar, Chocó.

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Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.