El devastador terremoto del 10 de agosto ha hecho que mandatarios, tanto nacional como regionales, tomen medidas de última hora para atender a las personas afectadas por esta tragedia que ya deja más de 130 fallecidos. Además de elaborar planes de búsqueda y rescate, las autoridades están en la jugada para evitar que los aprovechados saqueen hogares o comercios afectados.

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Por esta razón, las ciudades más afectadas por el terremoto optaron por implementar toques de queda, además de reforzar el pie de fuerza con la Policía y el Ejército.

Toques de queda en Cali, Pereira, Armenia y Manizales: horarios

La capital del Quindío fue la primera ciudad en confirmar la medida en la que restringe la salida de los habitantes a las calles. Esta tiene vigencia desde las 7 de la noche de este lunes para evitar casos de inseguridad en la ciudad, que tiene 164 heridos, aunque no hay víctimas fatales.

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“Evitando esa experiencia de 1999 cuando personas absolutamente inescrupulosas aprovecharon esa situación solamente para saquear locales comerciales y residencias. Contamos con el apoyo de nuestro Ejército y la Policía para que la gente de Armenia tenga tranquilidad esta noche”, dijo en Noticias Caracol James Padilla, alcalde de Armenia.

Por su parte, Alejandro Éder implementó el toque de queda en Cali a partir de las 8:00 p. m., el cual va a ir hasta las 6 de la mañana del siguiente martes 11 de agosto. Además, la ciudad ha sido militarizada, con miembros del Ejército y la Policía haciendo patrullaje durante la noche.

Tenemos alertas y amenazas de saqueo en varios puntos de la ciudad. En este momento, nuestra prioridad es proteger a la ciudadanía y garantizar que los organismos de socorro puedan continuar las labores de rescate tras el sismo. Por esta razón, hemos tomado las siguientes… pic.twitter.com/UujDHpT2Yl — Alejandro Eder (@alejoeder) August 10, 2026

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Pereira, la ciudad más devastada por el temblor con más de 60 muertos, arrancó la medida más temprano, a las 6 de la tarde y que irá hasta las 5 de la madrugada. Mauricio Salazar, alcalde de la capital de Risaralda, pidió ayuda al Gobierno Nacional para poder reconstruir la ciudad.

Finalmente, el toque de queda en Manizales será desde las 10 p. m. de la noche de este lunes hasta las 5 a. m. del martes.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.