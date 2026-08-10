Por: EL PILON SA

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Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió varias regiones de Colombia este lunes, provocando preocupación entre la ciudadanía y recordando la importancia de estar preparados ante este tipo de emergencias. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar hizo un llamado a la calma y a la adopción de medidas preventivas que pueden marcar una diferencia crucial durante un sismo.

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La primera recomendación de Bomberos Valledupar es conservar la calma. De acuerdo con la entidad, actuar de manera precipitada, correr sin identificar posibles peligros o abandonar el lugar mientras aún caen objetos puede incrementar el riesgo de sufrir lesiones graves.

Durante el movimiento telúrico, las autoridades insisten en aplicar la regla de agáchese, cúbrase y agárrese. Esta consiste en proteger principalmente la cabeza y el cuello, preferiblemente ubicándose bajo una mesa resistente u otra estructura sólida. Así mismo, se debe evitar colocarse cerca de ventanas, vidrios, estanterías y objetos colgantes que puedan desplomarse.

En cuanto a la evacuación, Camilo Montes, profesor de Geología de la Universidad del Norte, subraya la importancia de los simulacros adaptados a cada edificación o institución. Montes enfatiza que "es muy importante que un edificio o una institución tenga simulacros y que esos simulacros estén de acuerdo con el tipo de emergencia". Realizar estos ejercicios permite identificar rutas de evacuación, puntos de encuentro y zonas seguras, elementos clave para actuar con mayor seguridad si ocurre un sismo real.

La evacuación debe realizarse con precaución solo cuando el movimiento haya terminado, y especialmente si se detectan daños en la estructura, hay peligro de colapso o así lo indican las autoridades. Se destaca que, para salir de edificios, se deben emplear las escaleras y evitar el uso de ascensores. Al llegar a una zona segura, es fundamental alejarse de fachadas, cables eléctricos, postes, árboles, muros inestables o ventanales. También es recomendable, si no se corre riesgo, revisar daños como fugas de gas, incendios o afectaciones en la red eléctrica.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar recomienda tener preparado un kit de emergencia con agua, alimentos no perecederos, medicamentos de uso permanente, linterna, radio portátil, silbato, pilas, encendedor, documentos de identidad, contactos familiares, dinero, copias de información valiosa, ropa, impermeable y elementos de higiene, además de artículos específicos para niñas, niños, personas mayores, personas con discapacidad y mascotas. Igualmente, cada familia debe acordar un punto de encuentro y tener a la mano números de emergencia, incluyendo la línea 119 y el celular de guardia 350 313 44 44.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) advierte que tras un sismo de considerable magnitud pueden presentarse réplicas y pide informarse solo a través de canales oficiales, organismos de socorro o la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), evitando difundir información no verificada en redes sociales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué debe contener un kit de emergencia para un terremoto en Colombia?

Un kit de emergencia recomendado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar incluye agua potable, alimentos no perecederos, botiquín y medicamentos de uso habitual, linterna, radio portátil, silbato, pilas, encendedor, documentos de identidad y contactos familiares, dinero en efectivo, copias de información importante, ropa e impermeable, elementos de aseo y artículos básicos según las necesidades del hogar, incluyendo niñas, niños, personas mayores, personas con discapacidad y mascotas.

¿Cuál es el protocolo de evacuación recomendado después de un temblor?

Después de un sismo, las autoridades recomiendan evacuar solo si la estructura presenta daños, hay riesgo de colapso o las autoridades lo disponen. Debe usarse siempre la escalera, nunca el ascensor, y al llegar a un punto seguro, alejarse de zonas peligrosas como fachadas, cables eléctricos y árboles. Además, se aconseja revisar, siempre con precaución, si existen fugas de gas, incendios o afectaciones en las redes eléctricas antes de reingresar al inmueble.

Videos del terremoto en Venezuela

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.