Por: El Espectador

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A las 7:34 de la mañana de este lunes, Bogotá fue sacudida por un sismo prolongado que se extendió por casi cuatro minutos y que afectó considerablemente a diversas regiones del país. De acuerdo con la información reportada, los municipios de Caldas, Quindío, Risaralda, Chocó y Valle del Cauca registraron un saldo trágico: 111 personas fallecidas, múltiples ciudadanos atrapados y graves daños en la infraestructura. Sin embargo, en el caso de la capital, las noticias trajeron alivio entre sus habitantes, pues según el alcalde Carlos Fernando Galán, “no tenemos daños estructurales graves, por lo que nuestras capacidades están al servicio del país”.

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Este balance inicial se dio en medio de la declaración de Desastre Nacional, un estatus que implica la movilización de recursos técnicos y humanos para enfrentar la emergencia. En ese mismo contexto, Bogotá confirmó el envío de 100 rescatistas especializados a los lugares más afectados del territorio nacional, una decisión que pone de manifiesto la experiencia con la que cuentan los socorristas de la ciudad. Según información citada por El Espectador, estos equipos de emergencia ya habían prestado apoyo en eventos similares, como las labores de rescate desarrolladas recientemente en Venezuela.

La respuesta inmediata de la capital incluyó el despacho de un primer contingente rumbo a Cali, formado por 60 rescatistas, dos perros entrenados y personal médico, quienes partieron desde el aeropuerto de Catam con el objetivo de reforzar las labores de búsqueda y extracción de personas atrapadas en estructuras colapsadas. Este grupo hace parte del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, reconocido por integrar el equipo experto en búsqueda y rescate urbano, conocido por sus siglas en inglés USAR (Urban Search and Rescue), cuya función principal es atender emergencias en escenarios de alto riesgo, como colapsos estructurales y desastres naturales de gran magnitud.

Las capacidades desplegadas por Bogotá han sido cultivadas a lo largo de años de participación en incidentes nacionales e internacionales, destacados por su presencia en el terremoto de Haití, el colapso del edificio Space en Medellín, así como terremotos en Ecuador, México y Venezuela. A pesar de que la ciudad no sufrió daños mayores en esta ocasión, la percepción de riesgo permanece, y los expertos consultados recalcan la importancia de no bajar la guardia ante un eventual sismo de igual o mayor magnitud en el futuro.

¿Cómo respondió Bogotá tras el sismo frente a otras regiones afectadas?

La capital asumió un papel activo en la emergencia, destinando 100 rescatistas con experiencia internacional a los lugares más afectados, como Cali y otros municipios con graves daños y víctimas. Mientras Bogotá no reportó daños estructurales graves, sus equipos estuvieron dispuestos al servicio del país, demostrando capacidad operativa y respaldo solidario en momentos críticos.

¿Qué significa USAR y cuál es su función durante un terremoto?

USAR corresponde a 'Urban Search and Rescue' (búsqueda y rescate urbano), un equipo especializado en la localización y rescate de personas en escenarios de desastres, especialmente en estructuras colapsadas. Durante un terremoto, estos rescatistas utilizan técnicas, tecnología y perros entrenados para ubicar sobrevivientes y extraerlos de manera segura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Videos del terremoto en Venezuela

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.