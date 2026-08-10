Por: Portal Bogotá

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Este martes 11 de agosto de 2026, los habitantes de Bogotá y del municipio de Soacha en el departamento de Cundinamarca deben prepararse para cortes de agua programados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). De acuerdo con la entidad, estas suspensiones temporales se realizan debido a obras que buscan optimizar el suministro de agua y prevenir daños de mayor gravedad en las redes y accesorios del sistema. La iniciativa de la EAAB responde a la necesidad de minimizar afectaciones posteriores, dando prioridad a tareas de mantenimiento y empalme en varias zonas de la ciudad y en los alrededores de la capital.

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Según la información oficial divulgada por la EAAB, los cortes impactarán distintas localidades de Bogotá. En Usaquén, los barrios Estrella del Norte y Las Orquídeas, localizados entre la carrera 15 y la 45 y desde la calle 151 hasta la 164, afrontarán la interrupción del servicio desde las 10:00 a. m. y hasta por 24 horas, pues allí se adelantan trabajados de empates en las redes del acueducto. En Puente Aranda, el barrio Gorgonzola, cuya área va de la transversal 42 a la avenida carrera 50 y entre la avenida calle 13 y la avenida calle 6, tendrá corte desde las 8:00 a. m. durante 27 horas por los mismos motivos.

En la localidad de Tunjuelito, los sectores de Claret, Samoré, El Carmen, San Vicente Ferrer y Tunal Oriental, ubicados entre la carrera 33 y la 22 y desde la calle 56A Sur hasta la 44, tampoco contarán con el servicio desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas por empates en la red. Por su parte, en Kennedy, los barrios Boitá, Catalina, Catalina II, Jacqueline, Las Luces, Socorro, Timiza B, Timiza C y Villa Rica sufrirán cortes desde las 10:00 a. m. durante 24 horas debido a trabajos de mantenimiento preventivo.

En el municipio de Soacha, Cundinamarca, el corte afectará a la zona de Las Huertas, entre la calle 4 Sur y la calle 1 y entre la carrera 17 y la transversal 7, desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas, por orden de cierre a terceros.

La EAAB recomienda a los usuarios tomar varias precauciones: llenar el tanque de reserva de la vivienda antes del corte, consumir el agua almacenada antes de 24 horas y hacer un uso racional, priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos. Para hospitales, clínicas y lugares de alta concentración de personas, la empresa ofrecerá servicio especial mediante carrotanques, que se pueden solicitar llamando a la Acualínea 116.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué barrios de Bogotá tendrán cortes de agua el 11 de agosto de 2026?

Las zonas de Bogotá que afrontarán cortes de agua incluyen barrios en las localidades de Usaquén como Estrella del Norte y Las Orquídeas, en Puente Aranda el barrio Gorgonzola, en Tunjuelito sectores como Claret, Samoré, El Carmen, San Vicente Ferrer y Tunal Oriental, y en Kennedy barrios como Boitá, Catalina, Jacqueline, Las Luces, Socorro, Timiza B, Timiza C y Villa Rica, de acuerdo con información de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

¿Cuáles son las recomendaciones de la EAAB ante los cortes de agua en Bogotá?

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá sugiere llenar el tanque de reserva previamente, consumir el agua almacenada en un término no mayor a 24 horas, y utilizar el recurso de forma racional, privilegiando tareas esenciales como el lavado de manos y la preparación de alimentos. En caso de instituciones de salud y alta concentración de público, la EAAB enviará carrotanques a solicitud por medio de la línea 116.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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