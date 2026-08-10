Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) compartió el pronóstico del clima para este martes 11 de agosto de 2026 en Bogotá. La información proporcionada por el IDIGER, fuente oficial y reconocida por su trabajo en monitoreo ambiental en la ciudad, permite a los ciudadanos programar sus actividades y minimizar contratiempos derivados de las condiciones climáticas. Según el reporte, en la madrugada la ciudad experimentará tiempo seco con cielos que variarán entre parcialmente despejados y ligeramente nublados. Para esta franja horaria, la temperatura mínima proyectada es de 9 °C.

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Durante la mañana, el IDIGER advirtió que persistirán las condiciones de secano en gran parte de la ciudad, aunque se prevén lloviznas ocasionales en varios sectores específicos, como Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal y Usme. Fuera de estas localidades, la mayor parte de Bogotá tendrá continuidad de tiempo seco. Conforme transcurra el día, estas condiciones experimentarán ligeros cambios: en la tarde, la ciudad mantendrá el predominio de clima seco, aunque se espera nubosidad variable. Las probabilidades de lloviznas seguirán concentrándose en San Cristóbal y Usme. Para la jornada vespertina, la temperatura máxima alcanzará los 20 °C, según lo informado en el reporte del IDIGER.

El Sistema Alerta Bogotá (SAB) complementa estos reportes, facilitando que los habitantes accedan a datos actualizados y precisos sobre el estado atmosférico en tiempo real. Esta plataforma, indicada por el IDIGER, es una herramienta útil para quienes requieren información constante y detallada sobre el clima en el distrito capital.

Adicionalmente, consultar el pronóstico de lluvias en la ciudad se ha vuelto una tarea accesible para cualquier ciudadano. El portal Mapas Bogotá ofrece un procedimiento sencillo: al ingresar en la página, seleccionar la opción de mapas y dirigirse a la sección "Otros mapas", se encontrará la alternativa específica de "Lluvias". Allí, es posible consultar por dirección la probabilidad de precipitaciones en cualquier lugar de Bogotá, ya sea desde celular, tablet o computador.

De acuerdo con la información oficial, el monitoreo del clima es fundamental para planificar la rutina diaria en la capital. Este martes, tanto el IDIGER como el SAB proporcionan datos confiables y de fácil acceso para todos los bogotanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el pronóstico del clima en Bogotá para el martes 11 de agosto de 2026?

De acuerdo con el IDIGER, se espera tiempo seco durante la madrugada con cielos parcialmente nublados y temperatura mínima de 9 °C. En la mañana continuarán las condiciones secas, pero habrá lloviznas ocasionales en sectores como Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal y Usme. Durante la tarde, persistirá el tiempo seco con nubosidad variable y posibilidad de lloviznas en San Cristóbal y Usme, mientras que la temperatura máxima será de 20 °C.

¿Cómo funciona el pronóstico de lluvias en el portal Mapas Bogotá?

El portal Mapas Bogotá permite consultar el pronóstico de lluvias de forma sencilla. Solo debe ingresar a la página, seleccionar la opción de mapas en el costado derecho, elegir “Otros mapas” y luego la alternativa “Lluvias”. Ingresando la dirección deseada en el buscador, el sistema mostrará si hay previsión de lluvias en ese lugar específico de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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