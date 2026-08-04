Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Para quienes residen en Bogotá o planean movilizarse por la ciudad este miércoles 5 de agosto de 2026, estar atentos a las condiciones del tiempo puede ser clave para evitar contratiempos. De acuerdo con la información divulgada por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), habrá predominio de condiciones secas durante la madrugada en la mayor parte de Bogotá. El cielo permanecerá entre despejado y parcialmente nublado, aunque en ciertas zonas como Usme y Sumapaz podrían presentarse lloviznas aisladas de corta duración. Este pronóstico fue dado a conocer en el más reciente reporte de IDIGER, con el propósito de ayudarle a la ciudadanía a programar mejor sus actividades y desplazamientos.

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El IDIGER es la autoridad encargada de monitorear riesgos asociados al clima y fenómenos naturales dentro del ámbito distrital. Su información es clave para las decisiones cotidianas y comunitarias, pues determina no solo qué ropa usar, sino también si conviene modificar rutas o programar actividades en interiores. Para complementar esta información, existe el Sistema Alerta Bogotá (SAB), una herramienta digital en la que los usuarios pueden consultar en tiempo real el estado del clima en el Distrito Capital. Además, el SAB ofrece vías de consulta sencillas y accesibles tanto en computador como en dispositivos móviles, permitiéndole a usted anticipar lluvias o eventos climáticos relevantes.

Por otro lado, si desea consultar de una forma visual el pronóstico de lluvias en un punto específico de la ciudad, puede acceder a la plataforma Mapas Bogotá. El procedimiento consiste en ingresar a mapas.bogota.gov.co, seleccionar el ícono de mapa en la parte derecha, ir a la opción "Tipos de mapa", buscar en "Otros mapas" la alternativa "Lluvias" y finalmente digitar la dirección de interés. El sistema detectará la dirección y exhibirá en el mapa el estado actual de las lluvias en esa zona. Esto facilita que cualquier ciudadano verifique si en su ubicación hay precipitaciones o si está despejado, lo que repercute directamente en la planeación del día a día, desplazamientos o incluso en actividades recreativas y de bienestar, como las que se anuncian para este mismo miércoles 5 de agosto en diferentes sectores de Bogotá.

Para conocer el pronóstico detallado del clima y otras alertas, siempre puede consultar el SAB a través de su portal www.sab.gov.co.

¿Cómo funciona el Sistema Alerta Bogotá (SAB) y para qué sirve?

El Sistema Alerta Bogotá, conocido por sus siglas SAB, es una plataforma gestionada por las autoridades distritales que brinda información en tiempo real sobre el clima y el estado general de las condiciones meteorológicas en la ciudad. Su utilidad radica en permitirle a cualquier persona consultar rápidamente, a través de internet o dispositivos móviles, si hay lluvias, tormentas o condiciones especiales en su sector, ayudando a planificar mejor las actividades cotidianas.

¿Cómo consultar mapas de lluvias en Bogotá desde Mapas Bogotá?

Consultar el mapa de lluvias en Bogotá es muy sencillo gracias a la herramienta de Mapas Bogotá. Simplemente debe acceder al sitio web de la plataforma, ubicar la opción “Lluvias” en el apartado “Otros mapas”, digitar la dirección de su interés y el sistema le mostrará si en esa zona hay lluvias o el cielo está despejado, facilitando la toma de decisiones frente a desplazamientos y actividades al aire libre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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