Por: Portal Bogotá

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Los eventos deportivos en Bogotá suelen convocar a miles de personas y, en este contexto, el sistema de transporte público TransMilenio pone en marcha medidas especiales para garantizar la movilidad de los hinchas y de quienes transitan cerca de los escenarios principales. El 4 de agosto, el estadio El Campín fue escenario de dos partidos de Millonarios, tanto en su rama femenina como masculina. Debido a ese motivo, el sistema TransMilenio anunció, según información oficial en sus canales y redes sociales, ajustes significativos en el flujo de sus rutas, precisamente para responder al flujo elevado de usuarios y a los cierres viales habituales en estas fechas.

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De acuerdo con TransMilenio, los mayores ajustes ocurrieron por el cierre temporal de la calle 53B bis y de la transversal 28, arterias relevantes en la conectividad del sector. Estas medidas impactaron directamente cinco rutas de los servicios zonales, conocidos como TransMiZonales. En detalle, las rutas SE14 Diana Turbay Cultivos – Engativá Centro, A605 y H605 Polo – Arborizadora Alta, A002 San Luis – Estación Movistar Arena, y A003 Estación Universidad Nacional se vieron afectadas por las restricciones en la calle 53B bis, mientras que la ruta 97 Rincón de Venecia – Galerías sufrió modificaciones debido al cierre de la transversal 28. Los canales oficiales de TransMilenio en la red social X (antes Twitter), detallaron estos desvíos para que la ciudadanía pudiera programar sus recorridos con anticipación.

Como parte de la preparación para quienes acudían al estadio o debían circular por el sector, la entidad recomendó cargar previamente la tarjeta TuLlave, necesaria para acceder a los servicios y que aporta ventajas particulares. Entre los beneficios de la tarjeta personalizada, se destacan los transbordos sin costo adicional, la posibilidad de realizar hasta dos viajes a crédito al día y la recuperación del saldo en caso de pérdida. De esta forma, TransMilenio busca no solo optimizar la logística durante eventos masivos, sino también ofrecer herramientas para que los ciudadanos puedan moverse sin contratiempos, incluso bajo condiciones extraordinarias.

La información oficial fue difundida por TransMilenio y la administración distrital, reiterando la importancia de planear los trayectos y mantenerse informado a través de canales oficiales durante este tipo de jornadas que implican cierres y desvíos en la movilidad capitalina.

¿Cuáles son las rutas de TransMilenio afectadas por el cierre de la calle 53B bis y la transversal 28 el 4 de agosto?

Las rutas de TransMilenio con afectación directa por el cierre de la calle 53B bis fueron: SE14 Diana Turbay Cultivos – Engativá Centro; A605 y H605 Polo – Arborizadora Alta; A002 San Luis – Estación Movistar Arena; y A003 Estación Universidad Nacional. Por el cierre de la transversal 28, la ruta afectada fue la 97 Rincón de Venecia – Galerías, según información publicada por TransMilenio.

¿Qué beneficios ofrece la tarjeta TuLlave personalizada para usuarios de TransMilenio en Bogotá?

La tarjeta TuLlave personalizada brinda a los usuarios de TransMilenio transbordos sin costo adicional, la opción de realizar dos viajes a crédito al día y la posibilidad de recuperar el saldo en caso de pérdida de la tarjeta, algo especialmente útil durante jornadas de alta demanda como los días de eventos deportivos en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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