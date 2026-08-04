Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

En el barrio El Tunal, al sur de Bogotá, avanzan las actividades para recuperar y proteger el espacio público, con el objetivo de crear entornos más seguros, organizados y apropiados para la vida diaria de los habitantes de esta localidad. De acuerdo con información oficial de la Alcaldía Local de Tunjuelito, un reciente operativo logró varios resultados concretos en materia de movilidad y convivencia ciudadana. Como parte de esta jornada, las autoridades impusieron seis comparendos tipo C02, que corresponden a sanciones por estacionamiento indebido, y procedieron a la inmovilización de tres motocicletas que se encontraban vulnerando la normativa. Además, el operativo permitió la recuperación efectiva de 120 metros cuadrados de espacio público que eran ocupados de manera no permitida, facilitando así el libre tránsito de peatones y mejorando las condiciones en la zona.

Sigue a PULZO en Discover

Durante la intervención, funcionarios y agentes encargados llevaron a cabo 15 procesos de sensibilización dirigidos a conductores que utilizaban irregularmente estos espacios. Estas acciones buscan, según la administración, fomentar el respeto por las áreas de circulación peatonal y promover el uso responsable y ordenado del entorno. La alcaldesa local, Claudia Verónica Collante Dussán, enfatizó la importancia de estas iniciativas al afirmar: "La recuperación del espacio público es una tarea permanente que nos permite garantizar entornos más seguros y organizados para la comunidad. Continuaremos realizando estas acciones para fortalecer la convivencia y el adecuado uso de los espacios de todos", destacó la mandataria.

Esta estrategia forma parte de la campaña ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, que impulsa una gestión integral sobre el uso del espacio común en diferentes sectores del sur capitalino. Mediante estas intervenciones, la administración local procura ordenar la localidad, facilitar la circulación y asegurar que los habitantes de Tunjuelito y Bogotá en general cuenten con lugares más adecuados y protegidos.

¿Qué resultados arrojan los operativos de recuperación de espacio público en El Tunal?

De acuerdo con la Alcaldía Local de Tunjuelito, el más reciente operativo en El Tunal permitió imponer seis comparendos tipo C02 por parqueo indebido, la inmovilización de tres motocicletas, la recuperación de 120 metros cuadrados de espacio público y la sensibilización de 15 conductores, reflejando así un esfuerzo sostenido por mejorar la movilidad y el orden en el sector.

¿Por qué es importante la recuperación del espacio público según la alcaldía local?

Según declaraciones de Claudia Verónica Collante Dussán, alcaldesa local de Tunjuelito, la recuperación del espacio público es esencial porque contribuye a entornos más seguros, organizados y adecuados para toda la ciudadanía. Estas acciones constantes apoyan la convivencia, el respeto a las normas y el uso apropiado de los espacios compartidos por los habitantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z