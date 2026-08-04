Por: Portal Bogotá

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Bogotá reafirma su compromiso en la lucha contra la criminalidad tras el reciente operativo de la Policía Nacional y la Policía de Bogotá, en el que se logró la captura de seis integrantes de la banda 'Pirañas' y tres miembros del grupo conocido como 'Egolios'. Según información oficial divulgada por la Policía de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación, estas estructuras delincuenciales tenían en jaque a múltiples localidades de la capital y al municipio cercano de Soacha mediante hurtos y acciones violentas.

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En el caso de la banda ‘Pirañas’, las investigaciones adelantadas por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), en colaboración con la Fiscalía, permitieron desarticular una organización dedicada durante al menos siete meses al hurto sistemático de establecimientos comerciales, especialmente cadenas y grandes superficies. La 'Pirañas' estaba vinculada a al menos 24 eventos de hurto, en los que sus miembros simulaban ser clientes, usaban armas cortopunzantes y ocultaban mercancía para huir sin pagar. Esta banda operaba principalmente en el suroccidente y norte de Bogotá: Bosa, Tunjuelito, Kennedy, Engativá, Usaquén, Chapinero, Suba, San Cristóbal y Antonio Nariño, así como en Soacha, movilizándose en taxis y TransMilenio. Entre los capturados figuran alias 'La Barbie', 'La Flaca', 'Pesquero', 'Fideo', 'Boliviana' y 'Mechas', esta última con un amplio historial judicial de hurto calificado y más de 53 anotaciones relacionadas. Las autoridades calculan que la organización recibía ganancias criminales cercanas a los 33 millones de pesos mensuales por la venta de artículos robados. Los capturados enfrentan cargos por concierto para delinquir y hurto calificado y agravado, y fueron presentados ante un juez que dictó medida de aseguramiento.

Por otro lado, la Policía de Bogotá capturó a alias 'Pinto', 'La Mona' y 'Dany', de la banda 'Egolios'. Según las autoridades, ‘Egolios’ suplantaba a uniformados para cometer robos a vehículos de valores y comerciantes en el sector de San Andresito y la comunidad esmeraldera, empleando armas de fuego y violencia física y verbal. Alias ‘Pinto’, supuesto cabecilla y con 20 antecedentes delictivos, lideraba la logística de la banda; 'La Mona', su compañera sentimental, ocupaba un rol de apoyo estratégico; y ‘Dany’, exteniente de la Policía Nacional, facilitaba la identificación de víctimas y transportaba a los delincuentes. Además, estos capturados integraban el cartel de los más buscados por homicidio en Bogotá y serían responsables de robos millonarios y el asesinato del intendente Johan Erick Cruz Gutiérrez en 2019. En consecuencia, recibieron medidas de aseguramiento carcelario.

Las autoridades invitan a la ciudadanía a denunciar cualquier delito a través de la Línea de Emergencias 123, destacando el impacto de la colaboración ciudadana para fortalecer la seguridad y la convivencia.

¿Cómo operaba la banda ‘Pirañas’ en Bogotá y qué impacto tenía en la seguridad?

De acuerdo con la información de la Policía de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación, la banda ‘Pirañas’ actuaba durante varios meses en diferentes localidades y establecimientos comerciales de Bogotá y Soacha. Sus integrantes empleaban tácticas como el camuflaje entre clientes, el uso de armas cortopunzantes y el ocultamiento de mercancía, logrando cometer hasta 24 hurtos y obtener cuantiosas sumas mensuales por la comercialización de los productos robados. Su accionar afectaba la percepción de seguridad y generaba pérdidas económicas importantes.

¿Qué significa el delito de concierto para delinquir y por qué se imputa a los integrantes de las bandas capturadas?

El delito de concierto para delinquir consiste en la asociación de varias personas con el propósito de cometer delitos en forma sistemática y organizada. Según las investigaciones de la Policía de Bogotá y la Fiscalía, tanto los miembros de ‘Pirañas’ como los de ‘Egolios’ conformaban estructuras con roles definidos, logística y distribución de funciones para cometer hurtos, homicidios y otros delitos, razón por la cual la autoridad judicial les imputó este cargo junto con otros delitos agravados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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