Por: Portal Bogotá

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La Línea 1 del Metro de Bogotá avanza en su proceso de implementación y, según información publicada por la Empresa Metro de Bogotá (EMB), el martes 4 de agosto de 2026 se recibió el tren número 16 de los 30 que conformarán la flota total destinada para este sistema de transporte. Este nuevo arribo representa un avance significativo, ya que se ha superado el 50 % del total de trenes requeridos para el inicio de operación comercial, programado para marzo de 2028.

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El hito del arribo del tren número 16 se produjo en el contexto de un avance general de la obra que, con corte a junio de 2026, registra un 80,37 % de ejecución. Esta cifra resalta la velocidad y continuidad con la que progresa uno de los proyectos de infraestructura más importantes para Bogotá, tal como destaca la alcaldía en la campaña 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', mencionada en el portal oficial de la ciudad.

El tren número 16, compuesto por seis vagones, ingresó al patio taller ubicado en la localidad de Bosa. Allí, los equipos técnicos del concesionario Metro Línea 1 y los encargados de la interventoría proceden con el alistamiento, el ensamblaje final y diferentes pruebas técnicas, un protocolo que se ha aplicado con cada uno de los otros 15 trenes ya recibidos. Este proceso incluye tanto el acople mecánico y eléctrico como la integración de los pasillos de intercirculación y la limpieza a profundidad de cada vehículo. Posteriormente, los trenes pasan por pruebas estáticas, en las que se evalúan sistemas críticos como frenos, tracción, mando y control, iluminación, ventilación y los mecanismos de comunicación con el pasajero. Luego, continúan con pruebas dinámicas sobre la pista de ensayos para verificar el funcionamiento de motores, sistemas de frenado y la operación de todos los subsistemas.

Los trenes de la Línea 1 del Metro de Bogotá tienen una longitud de 134 metros, un ancho de 2,90 metros y una altura de 3,90 metros. Cada composición tiene capacidad para transportar hasta 1.800 pasajeros, considerando que cada uno de sus seis vagones puede recibir aproximadamente 300 personas. Estos trenes son completamente automáticos y no requieren conductor, aunque existe un modo manual para situaciones especiales y operaciones de mantenimiento dentro del patio taller.

La EMB ha detallado que la velocidad operativa promedio será de 42,5 kilómetros por hora, lo cual permitirá cubrir el trayecto desde la estación 1 en Bosa hasta la avenida Caracas con calle 72 en apenas 27 minutos, frente a las dos horas que este recorrido puede tardar actualmente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos trenes tendrá la Línea 1 del Metro de Bogotá en su operación comercial?

La Línea 1 del Metro de Bogotá contará con un total de 30 trenes para la fase de operación comercial. Según información publicada por la Empresa Metro de Bogotá, ya han llegado 16 trenes, superando la mitad de la flota total programada para comenzar a operar en marzo de 2028.

¿Cómo es el proceso de pruebas y alistamiento de los trenes del Metro de Bogotá?

Cada tren pasa por un proceso que inicia en el patio taller de Bosa e incluye ensamblaje final, pruebas técnicas, acoples mecánicos y eléctricos, limpieza y verificación de pasillos. Se realizan pruebas estáticas de sistemas como frenos y tracción, y posteriormente pruebas dinámicas en pista, donde se simula la operación completa para garantizar el funcionamiento seguro de todos los componentes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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