Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para vivir una jornada que celebra la creatividad y la palabra, con el evento de 'micrófono abierto' organizado dentro de la Invitación Cultural de Poesía 'Reverso Bogotá 2026'. Esta iniciativa, impulsada por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDRDC) y la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed), tendrá lugar en la terraza del Centro Felicidad Chapinero el miércoles 5 de agosto de 2026, desde las 4:00 p. m. hasta las 7:00 p. m., de acuerdo con la información publicada en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá.

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Durante el 'micrófono abierto', poetas, escritores y amantes de la literatura tendrán la oportunidad de compartir tanto creaciones propias como poemas que admiren. La invitación es abierta y quienes deseen participar pueden inscribirse previamente a través del enlace facilitado por BibloRed, como se destaca en la publicación de la Secretaría de Cultura. Este espacio busca fortalecer el sentido de comunidad y promover la expresión literaria en todos los rincones de la ciudad, reafirmando a Bogotá como un punto de encuentro cultural permanente.

La relevancia de 'Reverso Bogotá 2026' ha sido remarcada por Federico Díaz-Granados, presidente del jurado del festival, quien afirmó: "Bogotá siempre ha sido una ciudad escrita por la poesía. 'Reverso 2026' llega para celebrar esa historia, pero también para proyectarla hacia el futuro y para recordarnos que la poesía es el lugar ideal de encuentro, de la imaginación y la ciudadanía. Es una invitación a mirar de otra manera la ciudad y a escuchar al otro en momentos de tanto ruido y a participar de manera entusiasta en todas las sorpresas que trae esta gran fiesta de la poesía de la capital".

La programación de 'Reverso Bogotá 2026' incluye otras actividades, como la convocatoria para premiar a poetas de cualquier edad, con estímulos económicos que buscan promover la creación literaria local, según lo informado por la Alcaldía en su sección de cultura, recreación y deporte. Además, BibloRed ofrece una agenda semanal de actividades gratuitas dirigidas a todas las edades que, además de fomentar la lectura, buscan fortalecer los lazos entre los habitantes y los espacios culturales de la ciudad. Toda la información oficial y los detalles de inscripción pueden consultarse en las publicaciones de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá en sus redes sociales.

¿Cómo participar en el micrófono abierto de 'Reverso Bogotá 2026'?

Para ser parte de este evento, los interesados solo deben inscribirse a través del enlace proporcionado por BibloRed y asistir el miércoles 5 de agosto de 2026 a la terraza del Centro Felicidad Chapinero, en el horario estipulado. Allí podrán compartir sus poemas o recomendaciones en un espacio pensado para la expresión y el intercambio literario en Bogotá.

¿Qué es la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDRDC) de Bogotá?

La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDRDC) es la entidad del Distrito encargada de diseñar y ejecutar políticas públicas de cultura, recreación y deporte en Bogotá. A través de actividades como 'Reverso Bogotá 2026', busca acercar la oferta cultural a todos los ciudadanos, potenciando el desarrollo creativo y la participación comunitaria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.