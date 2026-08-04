Por: Portal Bogotá

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En Bogotá se está llevando a cabo un novedoso modelo de participación ciudadana denominado ‘Ciclos Deliberativos’ 2026. Este proceso, liderado por la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), se perfila como un hito importante para la democracia en la capital del país, pues busca potenciar la intervención directa de la ciudadanía en asuntos trascendentales, como el futuro del Metro de Bogotá. La iniciativa se desarrolló gracias a la colaboración entre la SDP y organizaciones reconocidas por su experiencia y solidez técnica en el campo de la participación, como la Fundación Corona y Extituto de Política Abierta, quienes organizaron un sorteo público para conformar un grupo de 70 asambleístas encargados de liderar los debates ciudadanos.

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Ursula Ablanque Mejía, secretaria Distrital de Planeación, enfatizó: "Por tercera vez realizaremos un 'Ciclo Deliberativo'. Reuniremos en un mismo espacio un grupo de la ciudadanía de las 20 localidades y de 11 grupos poblacionales, y con una pregunta orientadora sobre el Metro de Bogotá, recogeremos sus propuestas para implementarlas como Administración".

El proceso de convocatoria fue amplio e incluyó más de 43.400 acciones entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2026. De acuerdo con el reporte de la Secretaría Distrital de Planeación, estas acciones contemplaron activaciones presenciales en todas las localidades, miles de llamadas telefónicas, mensajes digitales a través de la plataforma Chatico, correos electrónicos masivos y reuniones directas con grupos étnicos. En respuesta, 2.359 personas manifestaron su interés en participar y se inscribieron oficialmente para el sorteo.

El diseño del sorteo se realizó bajo estrictos criterios de representación descriptiva, con el propósito de asegurar que la asamblea fuera un reflejo preciso de la diversidad bogotana. Según Diana Dajer, Gerente de Democracia de Fundación Corona, “‘Los Ciclos Deliberativos’ son una apuesta fundamental por la innovación democrática… ciudadanas y ciudadanos con trayectorias y realidades muy distintas tienen las herramientas y el espacio para aportar soluciones constructivas a los grandes retos de Bogotá”. El proceso asignó 46 cupos en modalidad general y 24 cupos en modalidad poblacional-diferencial, garantizando así la inclusión de voces de comunidades específicas como poblaciones étnicas, personas con discapacidad, población LGBTI, campesinado, migrantes, víctimas del conflicto, y adolescentes.

La transparencia y legitimidad de todo el proceso estuvieron bajo observación constante de la Veeduría Distrital, la Personería de Bogotá y la Contraloría de Bogotá, entidades reconocidas por su labor de control. Esta iniciativa ratifica el compromiso de la ciudad por fortalecer la democracia participativa, permitiendo que la ciudadanía incida efectivamente en la toma de decisiones. Toda la información y la lista de seleccionados están disponibles en la página oficial de la Secretaría Distrital de Planeación.

¿Qué son los 'Ciclos Deliberativos' del Metro de Bogotá y cómo funcionan?

Los 'Ciclos Deliberativos' son espacios de discusión y construcción colectiva donde la ciudadanía, seleccionada mediante sorteo, tiene la oportunidad de analizar y proponer soluciones sobre temas cruciales para la ciudad, como el Metro de Bogotá. Este mecanismo garantiza representatividad, transparencia y diversidad gracias a una distribución equitativa de los cupos y a la vigilancia de entidades de control durante todas las etapas del proceso.

¿Cómo fue el proceso de selección de los 70 asambleístas para los Ciclos Deliberativos 2026?

El proceso de selección se basó en un sorteo público y transparente, organizado por la Secretaría Distrital de Planeación junto a organizaciones expertas. Se consideraron criterios de representación local y poblacional para asegurar que los asambleístas reflejaran la pluralidad de Bogotá. Así, se asignaron 46 cupos por ponderación demográfica de cada localidad y 24 cupos enfocándose en grupos poblacionales diferenciados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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