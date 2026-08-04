Por: Portal Bogotá

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Durante el primer semestre de 2026, la Terminal de Transporte de Bogotá reafirmó su papel central en la movilidad y el ordenamiento urbano de la capital, de acuerdo con la información publicada en el portal oficial de la entidad. Este posicionamiento se hizo evidente gracias al fortalecimiento de sus líneas de negocio: el transporte intermunicipal, el ordenamiento de zonas de parqueo y la regeneración de espacios turísticos y urbanos, lo que incidió de manera positiva en la seguridad pública y la convivencia ciudadana.

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Según el balance de la Terminal, las sedes Salitre, Norte y Sur soportaron una robusta dinámica comercial. Más de 7,1 millones de pasajeros eligieron sus servicios para desplazarse a más de 600 destinos a nivel nacional, lo que representó el 11 % de la participación en el mercado del transporte terrestre del país. Entre los destinos más solicitados durante este periodo estuvieron Girardot, Sogamoso, Ibagué, Neiva y Cali, y el miércoles 1 de abril, durante la Semana Santa, se registró el dato más alto de movilización: más de 93.000 viajeros en un solo día. Para el segundo semestre, la Terminal proyecta mantener estos resultados con planes de contingencia de cara a los puentes festivos, la semana de receso en octubre y la temporada de fin de año.

Rafael González, gerente general de la Terminal, indicó que cada unidad de negocio está orientada a aportar valor integral a Bogotá, mediante la articulación de soluciones de parqueo y regulación del espacio público “en entornos ordenados, legales y seguros”. Ese énfasis en la legalidad se reflejó en 1.092 operativos realizados con la Policía de Tránsito de Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y los Agentes Civiles de Tránsito. Como resultado, se inmovilizaron 311 vehículos ilegales y 785 automotores recibieron sanciones por motivos como problemas tecnicomecánicos o malas prácticas de estacionamiento. Destaca la operación constante en el sector de Yomasa, que protege el corredor hacia los Llanos Orientales.

En la gestión de parqueo, la Terminal sumó 373 nuevos cupos de Parqueo en Vía en seis sectores de Bogotá, alcanzando más de 10.000 espacios en 13 localidades, lo que significó la recuperación de 4 kilómetros de espacio público antes ocupados informalmente. Las Zonas de Parqueo Pago (ZPP) superaron 10 millones de usos: 63 % de los pagos ahora se hace por vías digitales. Además, la Terminal realizó su primera transferencia al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), apoyando al Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). En los 32 parqueaderos fuera de vía, el recaudo electrónico aumentó del 35 al 55 % en solo un año. La entidad planea seguir expandiendo infraestructura y servicios tecnológicos en meses próximos.

¿Cuántos pasajeros movilizó la Terminal de Transporte de Bogotá en el primer semestre de 2026?

En los primeros seis meses de 2026, la Terminal de Transporte de Bogotá movilizó más de 7,1 millones de pasajeros, consolidando su posición como una de las infraestructuras más importantes para la conectividad terrestre en el país, de acuerdo con información oficial de la entidad.

¿Qué impacto tuvieron las Zonas de Parqueo Pago (ZPP) en la organización del espacio público en Bogotá?

Las Zonas de Parqueo Pago (ZPP) facilitaron la recuperación de aproximadamente 4 kilómetros de espacio público en Bogotá que antes estaban ocupados informalmente. Así mismo, la digitalización de los pagos y la ampliación de cupos mejoraron el ordenamiento y la seguridad en 13 localidades de la ciudad. ¿Qué significa parqueo en vía? Es el estacionamiento de vehículos en espacios habilitados dentro de la vía pública y regulados por la autoridad competente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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