Por: Portal Bogotá

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La tarde del lunes 3 de agosto de 2026 marcó un momento importante para la localidad de Bosa, en Bogotá, donde el alcalde Carlos Fernando Galán y el alcalde local Fabián Ernesto Ramírez entregaron a la ciudadanía el renovado parque La Esperanza. Esta obra, que ocupó un área cercana a los 2.332 metros cuadrados, representa un avance significativo en la infraestructura recreativa de la zona, beneficiando de forma directa a alrededor de 2.500 personas residentes en el sector, según información oficial recogida por el portal Bogotá.gov.co.

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En el marco de la celebración por el aniversario de la ciudad el próximo 6 de agosto, el alcalde Galán destacó en sus declaraciones: "Estamos de cumpleaños en Bogotá el 6 de agosto y por eso estamos haciendo un ejercicio de entrega de obras". Junto con el parque, también se anunció la entrega próxima de segmentos viales, lo cual evidencia el compromiso del gobierno local con el mejoramiento del espacio público y la calidad de vida en diferentes barrios de la capital.

La intervención en el parque La Esperanza implicó una inversión de más de 2.315 millones de pesos y una ejecución que se extendió por diez meses, desde septiembre de 2025 hasta julio de 2026. Entre los trabajos realizados se incluyeron la construcción de zonas lúdicas e infantiles, senderos peatonales, instalación de redes eléctricas e hidráulicas, mobiliario urbano, módulos biosaludables, siembra de árboles y juegos infantiles. Estas intervenciones buscan que el espacio sea más seguro, accesible y adecuado para el esparcimiento, fomentando la actividad física, la convivencia y el uso del espacio público en la comunidad.

Durante la jornada, también se reconoció el esfuerzo de las localidades que lograron mejores cifras en el recaudo del impuesto predial y el aporte voluntario, destacando que Bosa recibirá dos mil millones de pesos adicionales para inversión y Kennedy, mil millones, según datos de Bogotá.gov.co.

En paralelo, en el sector Islandia de Bosa se avanza en la intervención de 14 segmentos viales, cuya inversión supera los 2.500 millones de pesos y beneficiará a más de 6.600 personas de barrios como El Progreso, Islandia, San Pedro y Santa Lucía. Las obras comprenden 2.336 metros cuadrados de espacios de circulación y cerca de 522 metros lineales de calzada, mejorando la movilidad y seguridad vial, con ocho segmentos ya en funcionamiento y seis en construcción. Con estas mejoras, el total de beneficiarios en la zona supera las 9.000 personas, quienes disponen ahora de mejores opciones para la recreación y desplazamiento en su entorno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los beneficios del nuevo parque La Esperanza para los habitantes de Bosa?

El parque La Esperanza beneficia principalmente a 2.500 habitantes de Bosa al ofrecer un espacio recreativo renovado y seguro. Incluye áreas infantiles, zonas lúdicas, senderos peatonales y equipamiento biosaludable, promoviendo la convivencia, la actividad física y un mejor uso del espacio público, de acuerdo con lo informado por Bogotá.gov.co.

¿Qué intervenciones viales se están llevando a cabo en la localidad de Bosa y a cuántas personas impactarán?

En Bosa se están desarrollando obras en 14 segmentos viales del sector Islandia, una intervención que mejora 2.336 metros cuadrados de espacio de circulación y 522 metros lineales de calzada. Estas acciones buscan mejorar la movilidad y la seguridad vial, beneficiando a cerca de 6.655 habitantes de los barrios El Progreso, Islandia, Islandia II, Islandia Tercer Sector, San Pedro y Santa Lucía, según lo reportado por fuentes oficiales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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