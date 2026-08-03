Por: El Espectador

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La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informó que a partir de este martes 4 de agosto, desde las 11:00 a. m., se dará inicio a importantes obras de rehabilitación en la línea Silencio–Parque Nacional–San Diego, una de las tuberías principales dedicadas al suministro de agua potable en el centro, norte y sur de la capital del país. De acuerdo con la entidad, estos trabajos son fundamentales para mejorar el funcionamiento de la red matriz y minimizar el riesgo de daños mayores en la infraestructura, lo que podría afectar aún más el acceso al agua potable en varias zonas de la ciudad.

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La ejecución de estas labores implica interrupciones en el servicio de agua y baja presión en diferentes sectores de Bogotá. La EAAB ha sido enfática al señalar que se prevén cortes o disminuciones en el suministro en localidades como Usaquén, Chapinero, Santa Fe, La Candelaria, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe. Los barrios afectados son numerosos e incluyen, por citar algunos, Santa Ana, Chicó Norte, La Cabrera, El Nogal en Usaquén; Quinta Camacho, Marly, Chapinero Central en Chapinero; La Soledad y Las Américas en Teusaquillo; Santa Fe, Paloquemao y La Sabana en Los Mártires; Restrepo, Olaya y Gustavo Restrepo en Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe, así como Bosque Izquierdo, Las Nieves y La Catedral en Santa Fe y La Candelaria.

Adicionalmente, la EAAB advirtió que en sectores ubicados entre la calle 68 y la avenida calle 26, y la avenida Caracas y la carrera 3, habrá baja presión del servicio, impactando barrios como Granada, María Cristina, La Salle, Chapinero Central, Sucre, Parque Nacional y La Perseverancia, entre otros. Aunque el restablecimiento del servicio está programado de manera gradual desde el mediodía del miércoles 5 de agosto, la empresa recomendó a la ciudadanía llenarse de previsión y tomar medidas como llenar los tanques de reserva, consumir el agua almacenada antes de 24 horas y priorizar el uso del recurso en la preparación de alimentos y el lavado de manos.

En situaciones críticas o de especial necesidad, EAAB recomienda solicitar el apoyo de carrotanques mediante la Línea 116, dando prioridad a hospitales, clínicas y lugares con alta densidad de personas. Estas recomendaciones buscan que la ciudadanía minimice los inconvenientes derivados de las obras, considerando que resultan imprescindibles para el bienestar y seguridad en el suministro de agua de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué localidades y barrios de Bogotá tendrán cortes de agua por las obras de la EAAB?

Las localidades que enfrentarán cortes y baja presión del agua debido a las obras en la línea Silencio–Parque Nacional–San Diego son Usaquén, Chapinero, Santa Fe, La Candelaria, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe. La afectación incluye numerosos barrios como Santa Ana, Chicó Norte, La Cabrera, Quinta Camacho, Chapinero Central, La Soledad, Santa Fe, Paloquemao, Restrepo, Olaya, Bosque Izquierdo, Las Nieves y La Catedral, entre otros, según informó la EAAB.

¿Qué recomendaciones dio la EAAB ante los cortes de agua y baja presión?

La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá sugirió a los ciudadanos llenar sus tanques de reserva antes del inicio de los trabajos, consumir el agua almacenada antes de 24 horas, hacer un uso racional del recurso priorizando la preparación de alimentos y el lavado de manos, y en caso de ser necesario, solicitar carrotanques a través de la Línea 116, dando prioridad a lugares de atención médica y alta concentración de público. Con estas acciones, la entidad busca que la ciudadanía afronte mejor las afectaciones en el servicio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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