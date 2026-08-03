Por: El Espectador

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La Alcaldía de Bogotá se prepara para presentar ante el Concejo Distrital un ambicioso proyecto de reforma tributaria este lunes 3 de agosto. El objetivo principal de esta propuesta es recaudar cerca de COP 1,2 billones, con el fin de impulsar la transformación urbana hacia un modelo de ciudad inteligente. Entre las medidas centrales, la reforma contempla una sobretasa al impuesto predial, modificaciones en las tarifas del Impuesto de Industria y Comercio (ICA), alivios tributarios para contribuyentes en mora, así como incentivos para promover inversiones privadas.

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De acuerdo con la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, el eje de la iniciativa es instalar un sistema de alumbrado inteligente que modernice la infraestructura distrital. Este sistema permitiría prevenir inundaciones e incendios, facilitaría el uso de cámaras de seguridad conectadas y mejoraría el aprovechamiento de los recursos públicos. Si el Concejo de Bogotá aprueba la reforma, entraría en vigencia a partir de 2027.

La principal fuente de financiamiento de esta transformación será una sobretasa sobre el impuesto predial, con tarifas diferenciadas según el tipo de inmueble. Según lo propuesto, los predios residenciales ubicados en estratos 1, 2 y 3 estarán exentos de este sobrecargo, salvo aquellos con avalúos que superen las 20.000 Unidades de Valor Tributario (UVT), equivalentes a aproximadamente COP 1.047 millones. Los estratos 4, 5 y 6 sí tendrían que asumir pagos mensuales promedios de COP 11.000, COP 19.000 y COP 29.000 respectivamente. Además, la tarifa también se aplicaría a predios comerciales, industriales, financieros, lotes y dotacionales, aunque con montos diferenciados.

En cuanto a cambios en el Impuesto de Industria y Comercio (ICA), la propuesta busca aumentar las tarifas para algunos sectores económicos. Por ejemplo, el sector financiero vería un incremento de 14 a 21 por mil, mientras que el comercio de alcohol y tabaco pasaría de 13,8 a 21 por mil, y el comercio de vehículos de 6,9 a 11 por mil. Se pretende simplificar el sistema al reducir de trece a siete las tarifas existentes para agilizar las declaraciones y disminuir los errores.

Por otro lado, para estimular la inversión privada, el proyecto prevé beneficios tributarios para empresas que inviertan al menos COP 4.600 millones en activos fijos de alguna de las 92 actividades estratégicas establecidas, incluyendo exenciones progresivas del ICA por diez años. Se otorgan incentivos especiales en el Distrito Aeroportuario (zonas de Fontibón y Engativá) y en proyectos de renovación urbana y reutilización patrimonial.

La propuesta también introduce un paquete de alivios tributarios, como un descuento del 50 % en intereses y sanciones a quienes paguen la totalidad del capital pendiente antes del 18 de diciembre de 2026. Además, busca eliminar ciertos tributos y excluir del ICA a pequeños contribuyentes bajo condiciones específicas.

El Concejo de Bogotá deberá ahora deliberar sobre los alcances y detalles de esta reforma antes de tomar una decisión final sobre su adopción.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afectaría la reforma tributaria de Bogotá a los diferentes estratos socioeconómicos?

La reforma tributaria propuesta beneficiaría a los estratos 1, 2 y 3, que estarán exentos de la sobretasa al predial salvo para inmuebles con avalúos superiores a 20.000 UVT. Los estratos 4, 5 y 6, en cambio, tendrían pagos diferenciados, impactando principalmente a quienes poseen viviendas de mayor valor, mientras que los predios comerciales e industriales también enfrentarían ajustes según su categoría.

¿Qué es la UVT y por qué se utiliza para calcular tributos en Bogotá?

La UVT, o Unidad de Valor Tributario, es una medida establecida por las autoridades fiscales para homogeneizar el valor de impuestos y sanciones. En la reforma, se usa como referencia para definir topes de exención o pago de la sobretasa al predial, permitiendo que las tarifas se ajusten anualmente de acuerdo con la normatividad vigente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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